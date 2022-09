A szomszédok szerint előre lehetett sejteni a jobbágyi tragédiát

Mint arról a HírTV is beszámolt már korábban, holtan találtak egy nőt Jobbágyiban. A tragédiával kapcsolatban azonnal felmerült az idegenkezűség gyanúja, amit az orvosszakértő meg is erősített. A rendőrök gyorsan intézkedtek, és előállították a nő élettársát.

- tudatta a rendőrség az eset kapcsán.

A helyiek azt mondják, nem először fordult elő, hogy élettársa bántalmazta Erikát.