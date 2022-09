A reptéren fotózták le Berki Mazsiékat

Megosztás itt:

Vasárnap kora délután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fotózta le a Blikk olvasóriportere Berki Mazsit, a kislányát Emmát és egy férfit. Akiről a lap azt írja, az özvegy titokzatos szerelme.

Elég feltűnő volt, amikor az a hatalmas kék G-Mercedes leparkolt, rögtön felismertem az autót. Mazsi és egy izmos férfi szállt ki belőle. Berki özvegyével volt a kislánya is. Nagyon jó kedve volt, láthatóan ki van virulva, a férfi a derekát is átkarolta, úgy tűnik, tökéletes a harmónia, nagy a szerelem. A 2-es terminálhoz igyekeztek, együtt csekkoltak be és utaztak el valahová

- nyilatkozta az olvasóriporter.

Azt írják, Berki Mazsira néhány hónappal ezelőtt talált rá a szerelem a vidéki egyedülálló édesapa, Zoltán személyében. A férfi sikeres vállalkozó.