FRISSÍTVE! A rendőrség vizsgálja, hogy gyilkosság áldozata lett-e a híres magyar sportolónő

A Bors úgy tudja, Cynthia és első gyermekének édesapja között megromlott a viszony, így mindkét gyermeket új párjával nevelte a szlovákiai Nagymegyeren. Cynthia eltűnésével kapcsolatban eddig nem adott ki túl sok információt a szlovák rendőrség, ám úgy tűnik, a fiatal nő gyilkosság áldozata lett, erről testvére, Simona a Facebookon több helyen is beszámolt. A felvetést az is megerősíti, hogy a hatóság elrendelte az igazságügyi orvosszakértő bevonását. A szlovák hatóság mindenkit arra kér, akinek információja van az édesanya eltűnésével kapcsolatban, haladéktalanul vegye fel velük a kapcsolatot.

A legfrissebb hírek szerint gyilkosság áldozata lett az a Simsik Cynthia, akinek az eltűnésében a rendőrség napok óta nyomozott, és akit a szlovákiai Nagymegyeren, egy családi házban találtak meg hétfőn. Mint ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, a korábban Dorogon és Komáromban is megfordult kézilabdázó eltűnését hozzátartozói jelentették a rendőrségen, akik utoljára július 18-án, csütörtökön látták, azóta nem adott életjelet magáról, szeretteivel sem kommunikált. Halálának híréről az ujszo.com számolt be.

