A rendőrség nyomoz az óbudai tűzeset ügyében

Hiába várják a budapesti nyugdíjasok a Karácsony Gergely által a kampányidőszakban beígért rezsitámogatást, az ugyanis a mostani fűtési szezonban biztosan nem érkezik meg - derült ki a Főpolgármesteri Hivatal válaszából, amit híradónk kérdésére küldtek. Nem érdek, hanem értékalapú együttműködés van az ellenzéki pártok között - állítja a DK. Megközelítőleg ötven CT-berendezés árát, tízmilliárd forintot emésztett fel eddig a Soros-hálózathoz köthető radikális jogvédők által elindított börtönbiznisz. A strasbourgi ítéletek alapján az államnak olyan bűnözőket kell kártalanítania, akik kényelmetlenül érzik magukat a börtönben - írja a Magyar Nemzet. Indokolatlanul kezelhetik külföldön a magyar választópolgárok pártszimpátia-adatait Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasainak cégei - jelentette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Magyar Nemzetnek. Péterfalvi Attila hangsúlyozta: a különleges adatnak minősülő információkat nem lehet pusztán Facebook-lájkok alapján felhasználni, ahhoz az érintettek kifejezett hozzájárulása kell az EU adatvédelmi rendelete szerint. Magyarországon semmi nem sérti az alkotói szabadságot – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a kultúráért felelős államtitkár. Fekete Péter szerint a konfliktus fenntartása egyedül a bal-liberális politikai erők érdeke, miközben szó sem volt arról, hogy beszántsák a Nemzeti Kulturális Alapot, vagy hogy ellehetetlenítsék a független társulatokat. A magyar gazdaság a tavalyi, dinamikus bővülés után lassabb fokozatba kapcsolhat, de növekedése még így is jelentősen meghaladhatja az eurózónáét és a régiós országokét az Equilor Befektetési Zrt. elemzése szerint. Megjelent 3 milliárd forintos keretösszeggel a „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása" című kiemelt pályázati felhívás - ismertette az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. 2020-ban is folytatódik és bővül a falusi otthonteremtési támogatás, január 1-től ötmillió forintos összeghatárig áfa-visszatérítési támogatás jár a kistelepüléseken építkezőknek - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A klímavédelem nem ellentétes a gazdasági növekedéssel, hanem egymást erősítő célok - jelentette ki Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Az LMP ismét benyújtja törvényjavaslatát egy önálló klímaügyi és fenntarthatósági minisztérium létrehozására. A tanulás lehetősége jobb kompenzáció a Gyöngyöspatán szegregált diákoknak, mint a készpénz - reagált Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár arra, hogy a bíróság Gyöngyöspatán 64 diák családjának összesen 100 millió forint kártérítést ítélt meg. A legtöbb ember munkaképessége megváltozása után is dolgozni akar, bérből akarja eltartani magát, illetve családját, a kormány ezért újabb együttműködő partnereket keres, hogy munkát biztosítson számukra - mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár. Az év első két hete sok munkát adott a határokat védő rendőröknek és katonáknak, nagy a nyomás a határokon - jelentette ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tíz év leforgása alatt Magyarország utolsóból első lett a gazdasági növekedést tekintve az európai uniós tagállamok között - jelentette ki Szijjártó Péter Hongkongban. Hongkong remek üzleti és kereskedelmi lehetőségeket kínál a prémium termékeket és szolgáltatásokat nyújtó magyar vállalatoknak - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter. Az őszre tervezett bécsi helyhatósági választásokon visszatér a politikába Heinz-Christian Strache volt alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt botrányba keveredett, és ezért lemondásra kényszerült elnöke - jelentette az osztrák sajtó. Két robbanás is történt Svédországban az éjszaka folyamán. Az egyik Stockholmban, a nagykövetségek által is lakott kerületben, a másik pedig két órával később, Uppsala egyetemi városrészében történt. Szakértők szerint bandaháború állhat az ügy hátterében. Hivatali esküt tett az Európai Unió Bírósága előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a biztosi testület tagjaival együtt Luxembourgban. Előremutatónak nevezte a Törökország és Oroszország által kezdeményezett líbiai tűzszünetet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Luxembourgban. Beiktatták az első koalíciós kormányt Spanyolországban, az új kabinet huszonkét tagja VI. Fülöp spanyol király jelenlétében tette le hivatali esküjét. Tüntetők és rendőrök csaptak össze Teheránban. A demonstrálók a szerdán lelőtt ukrán utasszállító miatt vonultak utcára. Az iráni rendőrség és a biztonsági erők könnygáz mellett éles lőszert is bevetettek vasárnap éjjel a tüntetők ellen Teheránban, hogy feloszlassák az ukrán utasszállító repülőgép lelövése miatt tartott tiltakozó megmozdulást. Öt nemzet, amelynek állampolgárai életüket vesztették a Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállítón, január 16-án Londonban fogja megvitatni egy lehetséges jogi eljárás elindítását Iránnal szemben - jelentette be Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter. Választási szövetségre léptek a baloldali pártok Izraelben, hogy együtt bizonyosan átlépjék a választási küszöböt a március 2-ára kiírt parlamenti választáson. Öten pályáznak a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetői tisztségére. Megfenyegette az Egyesült Államokat a Hezbollah vezetője. Haszan Naszrallah televíziós beszédében azt mondta: az amerikaiaknak fel kell számolniuk közel-keleti bázisaikat. Ha ezt nem teszik meg koporsóban hagyják el a térséget. Haladás történt, de még nem sikerült tető alá hozni a líbiai tűzszünetet konkretizáló megállapodást, mert Halífa Haftar tábornagy, a nemzetközileg elismert kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg parancsnoka kedd reggelig időt kért. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet afrikai ágának hármas számú vezetőjét Nigériában - közölte Timothy Antigha ezredes, a több afrikai állam katonai egységeit összefogó, terrorellenes multinacionális harci kötelék szóvivője. Vörösen izzó láva tört fel a Fülöp-szigeteki Taal vulkánból, miután a szunnyadó tűzhányó vasárnap váratlanul felébredt, gőzt, hamut és füstöt lövellt a magasba. Legkevesebb 43 ember halálát okozta Afganisztánban és Pakisztánban a zord téli időjárás, havazás, heves esők és áradások - közölték a hatóságok, amelyek nagy erőkkel próbálják járhatóvá tenni az utakat, és biztonságos helyre szállítani a bajba jutottakat. Hatályon kívül helyezte a Pervez Musarraf volt pakisztáni elnökre hazaárulás és az alkotmány megsértése miatt kiszabott halálos ítéletet a lahori legfelső bíróság. Ötven nőt és számos gyermeket rabszolgasorban tartó, hatvanas éveiben járó szektavezért tartóztattak le Jeruzsálemben. 351 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Embercsempészeket ítélt el a Pécsi Járásbíróság. Az előkészítő tárgyaláson a 8 fős csoportból négy vádlott beismerte, hogy 2017 nyarán migránsokat juttattak át az országon Ausztriáig. Egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Hunvald Györgyöt hűtlen kezelés miatt. A szocilista politikust a perköltség megtérítésén felül több mint 27 millió forint kártérítés megfizetésére is kötelezték Erzsébetváros javára. Elrendelte a kaposvári Zita Gyermekotthonban történt bántalmazás egyik gyanúsítottjának letartóztatását a Kaposvári Járásbíróság - tájékoztatott a Somogy Megyei Főügyészség. Közveszélyokozás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a vasárnapi, óbudai tűzeset ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatták ki egy Komárom-Esztergom megyei Ács település nagy létszámú pulykát tartó gazdaságában, a hatóság a szükséges intézkedéseket azonnal megtette - közölte a Nébih. Babos Tímea egy helyet javítva a 86. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics Márton négy helyet javítva a 66. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.