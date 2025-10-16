Keresés

A rémálom a zárt ajtók mögött: Két évtizednyi terror, egy gyermek tönkretett élete és a kőkemény ítélet

2025. október 16., csütörtök 16:31 | feol.hu
kormány bűnügy ítélet törvény családon belüli erőszak megelőzés bíróság áldozatvédelem

Egy rémálom ért véget a győri bíróságon: jogerősen 20 év fegyházra ítélték azt a férfit, aki közel két évtizeden át terrorizálta a családját és saját 14 éves lányát is szexuálisan bántalmazta. A kőkemény ítélet a törvény győzelme, de a történet egyben egy kőkemény vészjelzés is a társadalom felé.

Egy rémálom ért véget a győri bíróságon: jogerősen 20 év fegyházra ítélték azt a férfit, aki közel két évtizeden át terrorizálta a családját és saját 14 éves lányát is szexuálisan bántalmazta. - írta meg a FEOL.HU. A kőkemény ítélet a törvény győzelme, de a történet egyben egy kőkemény vészjelzés is a társadalom felé.

A rémálom krónikája: két évtized a pokolban

A hivatalos közlemény szikár szavai mögött egy felfoghatatlan, közel két évtizedes tragédia rejlik. Egy család otthona, ami a biztonság és a szeretet helye kellene, hogy legyen, egy szörnyeteg börtönévé vált. Egy apa, aki a védelmező kellene, hogy legyen, a legkegyetlenebb kínzóvá vált. Az élettársát rendszeresen ütötte, szidalmazta, leköpte, halállal fenyegette – mindezt a közös gyermekeik szeme láttára. A terror olyannyira a mindennapok részévé vált, hogy a gyerekek néha már aludni sem tudtak, és a rettegés miatt másnap iskolába menni sem mertek. Az anya félt, nem mert segítséget kérni. És amikor azt hittük, ennél már nincs lejjebb, kiderült: a férfi a saját 14 éves lányát is szexuális erőszakra kényszerítette, azzal zsarolva, hogy megöli az egész családot.

A törvény szigora: a győzelem?

A Győri Ítélőtábla most pontot tett az ügy végére. A szörnyeteg apa és védője még enyhítésért fellebbezett, de a bíróság nemcsak elutasította, hanem az ügyészség indítványára súlyosította is a büntetést: 20 év fegyház. Ez a kőkemény, jogerős ítélet egyértelműen bizonyítja: a kormány által meghirdetett zéró tolerancia a nők és a gyermekek elleni erőszakkal szemben nemcsak egy politikai szlogen, hanem a bíróságokon is érvényesülő gyakorlat. Az ilyen bűnök elkövetői a legszigorúbb büntetésre számíthatnak Magyarországon. Ez a törvény győzelme. De vajon elég-e?

A mi felelősségünk: a csend, ami ölhet

A legfontosabb kérdés, amit, ahogy azt minden jóérzésű, a közösségéért felelősséget érző ember tudja, most fel kell tennünk, így szól: hogyan történhetett ez meg? Hogyan maradhatott rejtve két évtizednyi terror a zárt ajtók mögött? A törvény szigora a bűn megtorlása, de a megelőzés a mi közös felelősségünk. A mi felelősségünk, hogy figyeljünk egymásra. Hogy merjünk szólni, ha a szomszédban, az ismerősi körben gyanús jeleket látunk. Hogy ne fordítsuk el a fejünket, ha egy gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. Hogy tudjuk, hová fordulhatunk segítségért. A kormány által működtetett áldozatsegítő központok és segélyvonalak éjjel-nappal elérhetőek. Ez a történet fájdalmasan emlékeztet minket: a csend és a közöny is ölhet. Egy erős nemzetet az is fémjelez, hogy mennyire képes megvédeni a legkiszolgáltatottabb tagjait.

