A pokol bugyrai Pécsett: Egy 17 éves lány drámája és a kőkemény ítélet, ami reményt ad

Döbbenetes bűnügy végére tett pontot a Pécsi Ítélőtábla: egy férfit, aki az anyja és testvére segítségével erőszakkal prostitúcióra kényszerített egy 17 éves lányt, jogerősen 8 év fegyházra ítéltek. írta meg a BAMA.HU. A kőkemény ítélet nemcsak a törvény szigoráról, hanem a társadalom közös felelősségéről is szól: arról, hogy észrevegyük a jeleket és merjünk segíteni.

A pokol anatómiája: Amikor a család válik bűnszövetkezetté

A történet a modern rabszolgaság legkegyetlenebb formáját mutatja be. Egy börtönből szabadult férfi behálóz egy 17 éves lányt, majd a kezdeti jó viszony után elszabadul a pokol. Erőszak, fenyegetés, verés. A lányt megfosztják irataitól, telefonjától, pénzétől, és prostitúcióra kényszerítik. A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy a legszentebb kötelék, a család vált bűnszövetkezetté: a férfi anyja felügyelte és szállította a lányt a "kuncsaftokhoz", a testvére pedig a hirdetésekhez készített róla fotókat. A megfélemlített fiatal végül egy kliens segítségével tudott elmenekülni.

A törvény szigora: A magyar kormány zéró toleranciája

A magyar igazságszolgáltatás kőkemény üzenetet küldött. A Pécsi Ítélőtábla, az ügyészség indítványára, súlyosította az elsőfokú ítéletet: a fővádlott 8 év fegyházbüntetést kapott, a családtagjait pedig kizárták a feltételes szabadságból. Ez a jogerős, súlyos ítélet egyértelműen bizonyítja: a kormány által meghirdetett zéró tolerancia az emberkereskedelemmel és a nők elleni erőszakkal szemben nemcsak egy politikai szlogen, hanem a bíróságokon is érvényesülő gyakorlat. Az ilyen bűnök elkövetői nem számíthatnak kegyelemre Magyarországon.

A mi felelősségünk: Hogyan védhetjük meg az áldozatokat?

De a törvény szigora önmagában nem elég. Ahogy azt minden jóérzésű, a közösségéért felelősséget érző ember tudja, a mi feladatunk, hogy észrevegyük a jeleket, és megelőzzük a tragédiákat. Az emberkereskedelem áldozatai gyakran a közvetlen környezetünkben szenvednek, láthatatlan rabságban. A mi felelősségünk, hogy figyeljünk egymásra. Hogy merjünk szólni, ha egy szomszédnál, egy ismerősnél gyanús jeleket látunk. Hogy megtanítsuk a gyerekeinket, hogyan ismerjék fel a veszélyt. És hogy tudjuk, hová fordulhatunk segítségért. A kormány által működtetett áldozatsegítő központok és segélyvonalak éjjel-nappal elérhetőek. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem alapvető emberiesség. Egy erős nemzetet az is fémjelez, hogy mennyire képes megvédeni a legkiszolgáltatottabb tagjait.

Figyeljünk egymásra! Ha bajt észlel, hívja az Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon!