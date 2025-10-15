Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 15. Szerda Teréz napja
Jelenleg a TV-ben:

Televíziós vásárlási műsorablak

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

A pokol bugyrai Pécsett: Egy 17 éves lány drámája és a kőkemény ítélet, ami reményt ad

2025. október 15., szerda 09:35 | Bama.hu
kormány bűnügy Pécs ítélet törvény prostitúció bíróság emberkereskedelem áldozatvédelem

Döbbenetes bűnügy végére tett pontot a Pécsi Ítélőtábla: egy férfit, aki az anyja és testvére segítségével erőszakkal prostitúcióra kényszerített egy 17 éves lányt, jogerősen 8 év fegyházra ítéltek. A kőkemény ítélet nemcsak a törvény szigoráról, hanem a társadalom közös felelősségéről is szól: arról, hogy észrevegyük a jeleket és merjünk segíteni.

  • A pokol bugyrai Pécsett: Egy 17 éves lány drámája és a kőkemény ítélet, ami reményt ad

Döbbenetes bűnügy végére tett pontot a Pécsi Ítélőtábla: egy férfit, aki az anyja és testvére segítségével erőszakkal prostitúcióra kényszerített egy 17 éves lányt, jogerősen 8 év fegyházra ítéltek. írta meg a BAMA.HU. A kőkemény ítélet nemcsak a törvény szigoráról, hanem a társadalom közös felelősségéről is szól: arról, hogy észrevegyük a jeleket és merjünk segíteni.

A pokol anatómiája: Amikor a család válik bűnszövetkezetté

A történet a modern rabszolgaság legkegyetlenebb formáját mutatja be. Egy börtönből szabadult férfi behálóz egy 17 éves lányt, majd a kezdeti jó viszony után elszabadul a pokol. Erőszak, fenyegetés, verés. A lányt megfosztják irataitól, telefonjától, pénzétől, és prostitúcióra kényszerítik. A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy a legszentebb kötelék, a család vált bűnszövetkezetté: a férfi anyja felügyelte és szállította a lányt a "kuncsaftokhoz", a testvére pedig a hirdetésekhez készített róla fotókat. A megfélemlített fiatal végül egy kliens segítségével tudott elmenekülni.

A törvény szigora: A magyar kormány zéró toleranciája

A magyar igazságszolgáltatás kőkemény üzenetet küldött. A Pécsi Ítélőtábla, az ügyészség indítványára, súlyosította az elsőfokú ítéletet: a fővádlott 8 év fegyházbüntetést kapott, a családtagjait pedig kizárták a feltételes szabadságból. Ez a jogerős, súlyos ítélet egyértelműen bizonyítja: a kormány által meghirdetett zéró tolerancia az emberkereskedelemmel és a nők elleni erőszakkal szemben nemcsak egy politikai szlogen, hanem a bíróságokon is érvényesülő gyakorlat. Az ilyen bűnök elkövetői nem számíthatnak kegyelemre Magyarországon.

A mi felelősségünk: Hogyan védhetjük meg az áldozatokat?

De a törvény szigora önmagában nem elég. Ahogy azt minden jóérzésű, a közösségéért felelősséget érző ember tudja, a mi feladatunk, hogy észrevegyük a jeleket, és megelőzzük a tragédiákat. Az emberkereskedelem áldozatai gyakran a közvetlen környezetünkben szenvednek, láthatatlan rabságban. A mi felelősségünk, hogy figyeljünk egymásra. Hogy merjünk szólni, ha egy szomszédnál, egy ismerősnél gyanús jeleket látunk. Hogy megtanítsuk a gyerekeinket, hogyan ismerjék fel a veszélyt. És hogy tudjuk, hová fordulhatunk segítségért. A kormány által működtetett áldozatsegítő központok és segélyvonalak éjjel-nappal elérhetőek. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem alapvető emberiesség. Egy erős nemzetet az is fémjelez, hogy mennyire képes megvédeni a legkiszolgáltatottabb tagjait.

 Figyeljünk egymásra! Ha bajt észlel, hívja az Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon!

További híreink

Ha ismeri ezeket a trükköket, olcsóbban juthat be a magyar gyógyfürdőkbe

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Tragédia Pestszentimrén: idős férjét gázolta el a kertből kiálló nyugdíjas

Sokba került az örmény fejes, óriási csata vár a magyar válogatottra + videó

Nem akárkiknek a társaságában bukkant fel Törőcsik Franciska, a rajongók már előre gratulálnak

3I/ATLAS: újabb furcsaságokat produkál a rejtélyes csillagközi objektum

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Ezt mondta Szoboszlai Dominik a portugáloknak lőtt gólja után

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

További híreink

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Miért nem érti a baloldal? Kovács Zoltán a diplomáciáról + videó

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
2
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
3
Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt
4
Borsot tört a magyar válogatott Portugália orra alá – értékes 1 pont Lisszabonban
5
Amit a lisszaboni döntetlen valójában jelent a nemzetnek
6
Mit szól ehhez Brüsszel? Trump a békecsúcson állt ki Orbán mellett + videó
7
Miért nem érti a baloldal? Kovács Zoltán a diplomáciáról + videó
8
A Városháza fekete lyukja: itt a Budapest Brand botrány + videó
9
Egy 17 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra: kőkemény ítélet született
10
Bírói puccs Trump ellen? Meggátolták az elnök tervét + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!