„A piros szőnyegre” húzta Rolit és már rúgta is, majd felrángatta, hogy ne nyafogjon, nem kislány + videó

Ha most belegondolok a videó felvételbe is borzasztó - könnyek között nyilatkozott a TV2 kamerájának a szolnoki gyermektáborban bántalmazott gyermek édesanyja. Elmondta, hogy az internetről tudta meg, hogy mi történt a kisfiával, egy másik anyuka küldte át neki a videót.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.