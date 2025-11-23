A NAV nevében támadnak a csalók: Majdnem lenullázták egy férfi számláját karácsony előtt

Megosztás itt:

Az online térben elkövetett csalások száma évről évre nő, a módszerek pedig egyre kifinomultabbá válnak. A Duol.hu beszámolója szerint egy dunaújvárosi férfi, Ihász Károly esete szolgál intő példaként mindazoknak, akik úgy gondolják, rutinos felhasználóként nem válhatnak áldozattá.

A történet egy hivatalosnak tűnő e-maillel kezdődött, amely látszólag a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) érkezett. Mivel az áldozat nemrég számolt el volt munkahelyével, életszerűnek tűnt számára, hogy maradhatott némi adótartozása. A levél külleme és nyelvezete megtévesztően hiteles volt.

Pszichológiai csapda és a banki beavatkozás

A csalás hitelességét növelte egy pszichológiai momentum is: amikor a férfi belépett a Digitális Állampolgárság felületére, úgy érzékelte, mintha ott is látná a tartozást. Ez a megerősítés elég volt ahhoz, hogy megpróbálja rendezni az összeget.

A fizetési kísérlet során azonban a banki biztonsági rendszerek működésbe léptek.

Az első kártyával indított tranzakciót a bank azonnal blokkolta, a kártyát le kellett tiltani.

A második kártyával történő próbálkozásnál a csalók "tesztelték" a rendszert: kétszer nulla forintot emeltek le, mielőtt a bank végleg megállította a folyamatot.

Később kiderült, hogy a tranzakciókat Írországból kezdeményezték. "Nulla forintos bankszámlával ünnepeltem volna a karácsonyt, ha nincs az OTP!" – összegezte a történteket a férfi.

Tömeges támadás a hétvégére időzítve

A gyanú akkor vált bizonyossággá, amikor az áldozat másnap személyesen kereste fel a NAV ügyfélszolgálatát. A hivatalban közölték vele, hogy aznap ő már az ötödik ügyfél, aki ugyanazzal a panasszal és forintra pontosan ugyanakkora "tartozással" érkezett. Kiderült: az adóhatóság felé semmilyen tartozása nem állt fenn, a csalók egy hétvégére időzített, tömeges adathalász-kampányt futtattak.

A megoldás: Webkártya és óvatosság

Az eset tanulsága, hogy a több ezer online vásárlás és a rutin sem nyújt teljes védelmet a profi csalók ellen. A szakértők és az áldozat is egyetértenek abban, hogy a legbiztonságosabb megoldás a webkártya (virtuális kártya) használata.

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a felhasználó csak annyi pénzt töltsön a kártyára, amennyi az adott vásárláshoz szükséges, így a főszámlán lévő megtakarítások még akkor is biztonságban maradnak, ha a kártyaadatok illetéktelen kezekbe kerülnek. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a karácsonyi időszakban fokozott óvatossággal kezeljék a fizetési felszólításokat és a gyanús linkeket.

Forrás: DUOL.HU