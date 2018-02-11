2018. február 12.,
hétfő, Lívia, Lídia napja

A lakók és a mentősök is rosszul lettek a XII. kerületben

Hír TV

2018. február 11., vasárnap 20:53, frissítve: vasárnap 21:02

Négy embert vittek kórházba szén-monoxid-mérgezés gyanújával vasárnap este Budapest XII. kerületében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat egy XII. kerületi, Hangya utcai lakáshoz – olvasható a közleményben. Az ingatlanban négyen lettek rosszul, két lakó és ketten a segítségükre érkező mentősök közül. Őket kórházba vitték.

A tűzoltók kimutatták a szén-monoxid jelenlétét a lakásban. A helyszínen vannak a gázszolgáltató munkatársai is.

(MTI)

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szén-monoxid-mérgezésbaleset

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