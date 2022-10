A lába nyomába ért

Megosztás itt:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hétrendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben, aki 2022. október 13-án 23 óra körül betörte egy angyalföldi büfé ablakát, oda bemászott, majd 140 ezer forinttal távozott.

A helyszínen a rendőrök egy olyan lábbelinyomot találtak, amelyet az egyik nyomozó felismert, ugyanis az ahhoz tartozó cipőt még ő adta az egyik korábbi bűncselekmény feltételezett elkövetőjének, akitől lefoglalták a saját cipőjét. A feltételezett betörőt így F. Ernőként azonosították, és három órával később egy aluljáróban elfogták. A 21 éves férfitól akkor már csak 8500 forintot tudtak lefoglalni.

F. Ernőt a rendőrök a XIII. kerületi kapitányságra állították elő, ahol a nyomozók lopás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, valamint őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A f​érfi a terhére rótt bűncselekmény miatt nem élt panasszal, azonban vallomást nem tett.

A nyomozók a férfit még hat másik vagyon elleni bűncselekménnyel is összefüggésbe hozták a XIII. kerületben, amelyek esetében egy GSM üzletbe, lakásba, gépkocsiba és egy presszóba törhetett be, így ötrendbeli lopás vétségét és egy rendbeli lopás bűntettét is a terhére rótták. Utóbbiak elkövetését vallomásában elismerte.

Fotó: police.hu