A küszöb alá rejtettek 13 kiló füvet

2018. NOVEMBER 9., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR: A MÉG ERÕSEBB CSALÁDPOLITIKA A NEMZETNEK ÉS A FIATALOKNAK IS JÓ KOSSUTH RÁDIÓ. EGY HANGFELVÉTEL SZERINT CSAK OKLEVELET AD A CEU AMERIKAI KÉPZÉSE, ÍGY AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBRA SEM FELEL MEG A FELSÕOKTATÁSI TÖRVÉNYNEK MAGYAR IDÕK. A CEU VISSZAUTASÍTJA A MAGYAR IDÕK ÁLLÍTÁSAIT, AZ EGYETEM SZERINT MÁR EGY ÉVE MEGFELELNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ NVB NEM HITELESÍTETTE A FELSÕOKTATÁSI DÍJAKRÓL ILLETVE AZ ÁLLAMI VEZETÕK KIEMELT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MSZP-PÁRBESZÉD NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEKET. A KORÁBBI GYERMEKVÁLLALÁST SEGÍTENÉ A FIATALOK KAMATMENTES ÉLETKEZDÉSI KÖLCSÖNE RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR. ITM: A TEHERAUTÓK UTÁN FIZETENDÕ ÚTDÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A KISTELEPÜLÉSEKRE VEZETÕ KÖZÚTSZAKASZOK FELÚJÍTÁSÁBAN HASZNOSULNAK. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: TÖBB MINT 7,5 MILLIÁRD FORINTBÓL ÚJÍTHATNAK FEL BELTERÜLETI UTAKAT PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEK. 125 ÚJ MUNKAHELYET HOZNAK LÉTRE MAGYARORSZÁGON AZ EVOSOFT HUNGARY SZOFTVERFEJLESZTÕ KFT. ÖSSZESEN 5,2 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKÛ BERUHÁZÁSAI. TÖBB TÍZMILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK LEHETNEK A KÖZELJÖVÕBEN A HUNGUEST HOTELSNÉL MAGYAR IDÕK. KSH: CSAKNEM 8 SZÁZALÉKKAL NÕTT A BELFÖLDI TURIZMUS SZEPTEMBERBEN. KSH: SZEPTEMBERBEN 266 MILLIÓ EURÓ VOLT AZ EXPORTTÖBBLET. 6 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 5 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. EURÓPA A NEMZETEK EURÓPÁJA LESZ, VAGY NEM LESZ MONDTA CSÜTÖRTÖKÖN ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK AZ EURÓPAI NÉPPÁRT KONGRESSZUSÁN. MANFRED WEBERT JELÖLTE CSÜTÖRTÖKÖN AZ EURÓPAI NÉPPÁRT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKI POSZTJÁRA. ÖSSZESEN 341 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT MENTETTEK KI CSÜTÖRTÖKÖN A SPANYOL PARTOK ELÕTT - KÖZÖLTE A SPANYOL PARTI ÕRSÉG. HOSSZAS VITA UTÁN ELVETETTE A NÉMET PARLAMENT AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT BÍRÁLÓ ELLENZÉKI JAVASLATOT. SVÉDORSZÁG FEBRUÁRIG MEGHOSSZABBÍTJA A HATÁRELLENÕRZÉSEKET - JELENTETTE BE A STOCKHOLMI KORMÁNY. AZ OLASZ RENDÕRSÉG 270 KILOGRAMM IRÁNBÓL ÉRKEZETT HEROINT FOGLALT LE A GENOVAI KIKÖTÕBEN. VOLT KATONA A 13 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ KALIFORNIAI ÁMOKFUTÁS ELKÖVETÕJE A VENTURA MEGYEI SERIFF TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT. BUSZOKAT KÖVETELNEK A MEXIKÓVÁROSBAN VÁRAKOZÓ KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNSKARAVÁN TAGJAI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HATÁRÁHOZ SZÁLLÍTSÁK ÕKET. KALIFORNIA ÉSZAKI VIDÉKEIN SEBESEN TERJEDÕ TÛZVÉSZEK PUSZTÍTANAK. WASHINGTON ÚJABB SZANKCIÓKAT JELENTETT BE CSÜTÖRTÖKÖN OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN. KUDARCRA VANNAK ÍTÉLVE AZ USA PRÓBÁLKOZÁSAI, HOGY BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKKEL GYAKOROLJON NYOMÁST - SZERGEJ RJABKOV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES. HÚSZ ÉVIG KÉMKEDETT AZ OROSZOKNAK EGY OSZTRÁK EZREDES KRONEN ZEITUNG. SEBASTIAN KURZ: AZ ÜGYÉSZSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT AZ OROSZOKNAK KÉMKEDÕ OSZTRÁK EZREDES ÜGYÉBEN. MELBOURNE-BEN EGY FÉRFI AUTÓVAL BELEROHANT EGY BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉPÜLETÉBE, MAJD MEGKÉSELT TÖBB EMBERT, EGYIKÜKET HALÁLOSAN, A RENDÕRÖK MEGLÕTTÉK ÉS ÕRIZETBE VETTÉK. MÁR HÁROMMILLIÓ VENEZUELAI MENEKÜLT EL HAZÁJÁBÓL AZ ORSZÁGOT SÚJTÓ VÁLSÁG MIATT KÖZÖLTE AZ ENSZ. KORRUPCIÓS ÜGYEKBEN BÖRTÖNRE ÍTÉLHETIK A FÜLÖP-SZIGETEK EGYKORI FIRST LADYJÉT, IMELDA MARCOST. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY KERÉKPÁROST A PEST MEGYEI SZIGETÚJFALU KÜLTERÜLETÉN. AUTÓ ÉS BUSZ ÜTKÖZÖTT AZ 5-ÖS FÕÚT 65-ÖS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. AUTÓBUSZ GÁZOLT HALÁLRA EGY EMBERT SZILSÁRKÁNYNÁL, A 86-OS ÚTON. NAV: TIZENHÁROM KILÓ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY NÉMET AUTÓBAN ELREJTVE RÖSZKÉN. MIKROBUSZ GÁZOLT HALÁLRA EGY JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDÕ FÉRFIT RÁKÓCZIÚJFALUN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT SZENTENDRÉN A 11-ES FÕÚTON A DÓZSA GYÖRGY ÚTON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL ÉS KIDÖNTÖTT EGY VILLANYOSZLOPOT EGY AUTÓ BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, A GYÖMRÕI ÚTON.