A kórházban esett egymásnak a kéjenc nő és párja, a zsaruk vetettek végett a légyottnak

Szexen kapták rajta a kórházban azt a nőt a párjával, akit azért vitt be a mentő, mert otthon rosszul lett. Shannon Baker valószínűleg sokat ivott a medve bőrére, mert ittas állapotban vitték kórházba. Amikor megérkezett, a barátja be akarta kísérni a folyosóra, amit a Covid miatti korlátozások nem engedtek meg. Az ápolók mégis ajtót nyitottak neki, mert aggódtak, hogy a szintén részeg férfi mit fog tenni, ha nem engedik be a nőhöz. Egy közös kórterembe tették Bakert és szerelmét. Ez viszont hiba volt.

Amint becsukták az ajtót, egymásnak estek és szexelni kezdtek. A biztonságiak szeme láttára.

Amikor kihívták őket a szobából és felszólították az aktus befejezésére, agresszívak lettek, és megpróbálták elbarikádozni magukat az ágyakkal, hiába. A rendőrök előtt ráadásul a nő rohamot színlelt, hátha elkerüli azt, hogy bevigyék az őrsre. Ez sem jött össze a nőnek.

Az eset még tavaly történt, de Baker csak most állt bíróság elé, ahol mindent bevallott. Azt is elmondta, hogy amikor az eset történt, nagyon sokat ivott, a magánéleti válsága miatt pedig kábítószerekhez is nyúlt. Azóta lejött az alkoholról, a drogfüggőségét pedig elvonón kezelik. A nőt végül 120 fontra (56 ezer forintra) büntették, emellett ki kell fizetnie 34 font (16 ezer forint) úgynevezett áldozatmentesítést is - írja a DailyStar.

Borsonline