A horgászat ellen tüntettek vegánok a Fonyódi Harcsafesztiválon

Megosztás itt:

Néhány fiatal vegán döntött úgy, hogy nem nézik tovább tétlenül a balatoni halak elpusztítását, így az augusztus 26-án és 27-én megtartott Fonyódi Harcsafesztiválon tüntettek a halak jogaiért és a horgászat ellen – számolt be a PestiSrácok.

A fonyódi rendezvényen azonban nem arattak látványos győzelmet a halevők felett, akik a vegánokkal való vita helyett leginkább a harcsapaprikás mellett tették le voksukat, és fogyasztották el kedélyesen az ételt.

„A horgászat és a halászat állatkínzás! Vitázz egy vegánnal!” – ez a szöveg volt arra a fehér lepedőre írva, amit kifeszítettek.

A Mavegről érdemes tudni, hogy a szervezet egyik leg­fon­to­sabb célja az, hogy „egye­sít­se a magyar vegán moz­gal­mat, és ellássa a Magyar­or­szá­gon vegán élet­mó­dot folytatók érdek­kép­vi­se­le­tét, elő­se­gítve ezzel az állat­hasz­nálat fel­szá­mo­lá­sá­nak ügyét tár­sa­dal­mi meg­moz­du­lá­sok és jogi kép­vi­se­let for­má­já­ban.”

Ugyanígy fela­da­tuk­nak érzik az állatok ellen elkövetett atro­ci­tá­sok elleni fellépést nyílt levelek és hiva­ta­los állás­fog­la­lá­sok for­má­já­ban, továbbá a vegán szem­lé­let ter­jesz­té­sét utcai meg­moz­du­lá­sok, állat­jogi elő­adá­sok és kon­fe­ren­ciák, továbbá work­shopok for­má­já­ban. Valószínűleg ennek köszönhető a fonyódi performansz is.

„A növényi étrend elő­nyö­sebb is lehet az egész­sé­günkre, mint a vegyes táp­lál­kozás, és Föl­dünk­nek is kevésbé meg­ter­helő, mint az állat­te­nyész­tés­sen alapuló életmód. Emellett elke­rül­jük az állati eredetű vagy álla­to­kon tesztelt anyagok hasz­ná­la­tát a ruház­ko­dás, a lakbe­ren­dezés, a test­á­po­lás és szépít­kezés során valamint az élet egyéb terü­le­tein, így biz­to­sítva, hogy vásár­lá­sa­ink­kal nem támo­gat­juk az állatok kizsák­má­nyo­lását és bán­tal­ma­zását” – írják a vegán életmódról 3ok.hu oldalon, amit a tüntetésen is reklámoztak.

Pecaverzum