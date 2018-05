A diákok bosszújának tartja a vádakat a zaklatásért elítélt tanár

A B. Tamás által elkövetett szexuális bűncselekményekről korábban mesélt a férfi egykori főnöke a Hír TV bűnügyi magazinjában. A képesítés nélküli tanár egy csepeli alapítványi iskolában is dolgozott. Az intézmény hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik.

A gyerekek imádták nagyon nehéz ezt lebuktatni. Nagyon vigyázott, nagyon gondosan, nagyon ügyelve, a szülőknél nagyon benyalva, már bocsánat a szóért - mondta a Burattino iskola igazgatója, Mezei Kata.

A hatóságok több tucat áldozatot hallgattak ki. A diákok azt vallották, hogy a tanár rendszeresen fajtalankodott 10 és 14 év közötti fiúkkal. A férfi első fokon 14 év fegyházat kapott.

Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla tárgyalja az ügyet, ahol az egykori tanár védője az elsőfokú ítélet megsemmisítését kérte. A sértetteket szavahihetetlennek tartja, vallomásaikat pedig ellentmondásosnak. Az ügyvéd szerint a diákok egyszerűen bosszút akartak állni B. Tamáson.

A vádat képviselő ügyész az ellentmondásos vallomásokat azzal magyarázza, hogy gyermekek nem mindenre emlékeztek pontosan. Ám szerinte a sértettek nagy száma alapján kizárható, hogy összebeszéltek egymással.

Ráadásul a sértettek többsége még tíz évesek sem voltak, amikor sérelmükre a cselekmények sorozat elkezdődött, tehát ilyen életkorban ilyen jellegű cselekményekről beszámolni, mint amilyenről a sértettek beszámoltak, szerintem kizárja a konfabulációt. Tehát nem kitalált történeteket, hanem átélt történteket meséltek el a sértettek hiszen, ilyen életkorban pontosan ilyen velük történt cselekményeket ki sem találhattak volna - mondta Gaál János.

A vádlott mindent tagadott.

Se szobába nem mentem úgy be, hogy egyedül volt bent. De ezt a középiskolás lányok még meg is jegyezték, mert volt aki valamit szeretett volna mondani, hogy nem tud tornászni, és akkor mondtam, hogy ne csukd be az ajtót, egy kis résnyire mindig hagyd nyitva - mondta B. Tamás, aki hosszan bírálta az elsőfokú eljárást, szerinte az enyhítő körülményeket a bíróság nem vette figyelembe. Azt is felrótta, hogy az ülnök többször is megzavarta.

Az ügyben június 13-án várható másodfokú ítélet.