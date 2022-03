„A börtönhöz jött könyörögni, hogy bocsássak meg” – mondta a tárgyaláson megcsonkított párjáról

Megosztás itt:

Gy. Attilát több napnyi bujkálás után tudták elfogni. Ebben az ügyben még zajlik a nyomozás, s most a 33 éves hencidai férfit azon korábbi bűnei miatt hallgatták meg a Nyíregyházi Járásbíróságon, amiket szintén Gabriella sérelmére követett el korábban.

hirdetés

A vádirat szerint a fiatal nő és Attila között 2020 júliusában alakult ki érzelmi kapcsolat, ami decemberben megromlott, a nő ekkor szakított vele. Tavaly január 30-ára a hencidai férfi találkozót beszélt meg a nő kemecsei lakóhelyén korábbi tartozásai rendezése miatt. Az agresszív férfi két társával érkezett a találkozóra. Gy.Attila beszélgetni kezdett a nővel, akivel abban maradtak, hogy együtt Nyíregyházára utaznak. Gabriella a városban jelezte, hogy mégis szeretne hazamenni, de a férfi ezt nem engedte neki. Az autóban befogta a száját, majd kijelentette, hogy nem mehet sehova. Amikor a törékeny nő megpróbált a kocsiból kiszállni, a férfi egy kést vett elő, majd volt párja fejéhez tartotta. Két nappal később Attila egy társával Berettyóújfalura vitte Gabriellát, akinek sikerült megszöknie és egy helyi boltban segítséget kérnie. Emellett a vádlott 2020. december közepén több napon is rugdosta és megütötte a nőt. Amikor a családja érte ment, volt párja a kocsiból is kirángatta és a földön többször megrúgta áldozatát.

Ez is érdekelheti:

Üzent Gabriella a szemeit kinyomó exének: „Olyan kínokat élj át, mint én”

Gy. Attila a tárgyalásán távmeghallgatás útján vett részt a szomszédos börtönépületéből. Az előkészítő ülésen az ügyész 10 év 4 hónap fegyházat kért rá abban az esetben, ha mindent elismer és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A férfi nem ismerte el semmit, viszont kínos mentegetőzésbe kezdett.

– Az akivel egy ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselekményt elkövetnek, nem jön ide hozzám a börtönhöz. Ő pedig pont ezt csinálta. Amikor tavaly bekerültem, három nap múlva már megjelent. Ide jött könyörögni, hogy bocsássak meg neki, mivel ezt a terhelő vallomást a családja hatására tette rám. Napi rendszerességgel járt ide, miután bekerültem. Amikor szabadultam, tartottuk a kapcsolatot. Amikor lakhelyelhagyási tilalom alatt álltam, Gabriella ott tartózkodott nálam Hencidán. Miután ezt feloldották, elköltöztem hozzájuk Kemecsére – kezdte magyarázkodását a bíróságon Gy. Attila.

hirdetés

– Ha valakivel egy ilyen bűncselekményt elkövetnek, biztos nem jön ide a börtön elé, és a családja sem bocsátott volna meg nekem. Az édesanyjának is leírta, hogy ártatlanul rakott be engem a börtönbe. Nekünk nem volt semmi problémánk. Igaz, hogy most elkövettem ellene egy nagyon nagy hibát, de közöttünk nem volt probléma. Gabriella ivott, drogozott, tudom, hogy volt bántalmazva, de nem én bántottam, hanem a családja. Zűrös élete volt – tette hozzá a férfi, aki a vádiratban leírtakkal egyáltalán nem értett egyet.

A tárgyalás egy másik időpontban folytatódik majd, amikor Gy. Attila bűntársait is kihallgatják majd.

Blikk.hu

Fotó: Police.hu