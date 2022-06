A biztonsági öv életet menthet!

Megosztás itt:

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály, valamint a rendőrkapitányságok munkatársai 2022. június 13-án a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer használatát ellenőrizték a megye közútjain. Az akció ebben az esetben is a közúti közlekedési balesetek számának csökkentésére és a KRESZ szabályait tudatosan megszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére irányult.

Az érintett ellenőrzés kapcsán a rendőrök 20 helyszíni bírságot, 44 közigazgatási bírságot szabtak ki, továbbá 9 járművezetőt figyelmeztettek a KRESZ szabályainak betartására.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy a balesetek megelőzésének legfontosabb tényezői az emberi figyelem, a sebesség helyes megválasztása, a tolerancia és a veszélyhelyzetekben a helyes cselekvés. A járműben ülők védelmét elsődlegesen az aktív biztonsági eszközök határozzák meg. A létező összes aktív technikával felszerelt jármű vezetésekor is bekövetkezhet a baleset. Ekkor kerülnek előtérbe a passzív biztonsági eszközök, amelyek szerepe a balesetek következményeinek csökkentésében van, hiszen növelik a vezető és az utasok túlélési esélyeit. Kérjük, elinduláskor mindig csatolják be a biztonsági övet és hívják fel utasaik figyelmét is a használatára! A gyermekek gépjárműben szállításához használjanak az életkoruknak és magasságuknak megfelelő gyermekbiztonsági rendszert!

„hogy mindenki hazaérjen!”