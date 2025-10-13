A bíróság ítéletet hirdetett a chilis orvosok ügyében

Megosztás itt:

Megszületett az ítélet az utóbbi idők egyik legmegdöbbentőbb ügyében: a Debreceni Törvényszék börtönbüntetésre ítélte azokat a tiszalöki börtönorvosokat, akik chilipaprikával kevert fertőtlenítővel kínozták a fogvatartottakat. Az ítélet bizonyítja: a bűn nem maradhat büntetlenül.

Az Ördögi terv: kínzás és megalázás a gyógyítás álarca mögött

A tényállás olyan, mintha egy horrorfilmből lépett volna elő. A tiszalöki börtön orvosai és egészségügyi dolgozói megbeszélték, hogy a "renitens" fogvatartottakat megbüntetik. A módszerük egyszerre volt aljas és kegyetlen: chilipaprikát kevertek a bőrfertőtlenítő szerbe, amit "csak orvosi használatra" felirattal láttak el, majd elrejtettek. Ezt a pokoli szert aztán nyílt sebek kezelésére, aranyeres vizsgálatra, sőt, egy katéter felhelyezéséhez is használták, szándékosan elviselhetetlen, maró fájdalmat okozva a kiszolgáltatott betegeknek. Az egyik rab szájába egyenesen belefújtak a chilis spray-vel.

Most pedig a logika: a baloldal vádjai és a valóság kontrasztja

És itt érdemes megállnunk egy pillanatra, ahogy azt a józanul gondolkodó olvasóink is bizonyára megteszik. A baloldal évek óta egyetlen, unalomig ismételt panelt szajkózza: a kormány leépíti a jogállamot.

Tegyük fel a kérdést: ha ez igaz lenne, akkor hogyan lehetséges az, hogy a magyar igazságszolgáltatás képes egy ilyen mélyen rejtett, a rendszeren belüli bűncselekményt felderíteni, és a tetteseket – akik ráadásul hivatalos személyek – szigorúan megbüntetni? Egy leépített jogállamban az ilyen ügyeket eltussolják. Egy erős, cselekvőképes, a rendet megkövetelő államban viszont a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket, legyenek bárkik is.

A következtetés, amit te is levonhatsz: a Rend politikája a gyakorlatban

A Debreceni Törvényszék katonai tanácsának ítélete – 2 év 6 hónap letöltendő börtön és 5 év eltiltás a hivatástól – a magyar igazságszolgáltatás szigorát és működőképességét bizonyítja. A hadbíró alezredes szavai – "példátlan cselekmény", "visszaéltek a betegek kiszolgáltatott helyzetével, valamint gyógyító hivatásukkal" – mind azt mutatják, hogy a rendszer megtisztítja önmagát. A magyar emberek pedig nem a hangzatos, üres vádaskodásból, hanem a valós tettekből, a rend helyreállításából tudják, mi az igazság. Ez a kormány politikájának lényege: a rend és a biztonság megteremtése mindenhol, a börtönök falain belül is.

Ön szerint mit bizonyít a chilis orvosok elítélése a magyar jogállam állapotáról? Gondolkodjunk együtt a tények alapján!

Forrás: MTI

Fotó: Canva