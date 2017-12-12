2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

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60 kilogramm marihuánát foglaltak le

Hír TV

2017. december 12., kedd 10:30, frissítve: kedd 10:44

A NAV munkatársainak a buszból áradó jellegzetes szag lett gyanús.

Hatvan kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök hétvégén egy szerb autóbuszban, a röszkei határátkelőn. Az összesen 120 millió forint feketepiaci értékű kábítószert az üléssorok alatti padlólemez alá rejtették. A pénzügyőrök a 109 csomagot lefoglalták, és a busszal együtt a rendőrségnek adták át.

 

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