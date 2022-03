Megosztás itt:

A tatabányai rendőrök sebességmérést végeztek 2022. március 22-én. Alig 6 óra alatt 290 gyorshajtót mértek be. Közülük egy sofőr a megengedett 50 km/h helyett, 106 km/h-val közlekedett. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtó járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik! Kérjük, hogy minden esetben tartsák be az előírt sebességhatárokat!

…hogy mindenki hazaérjen!

Police.hu

kép: Police.hu