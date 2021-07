50 méteren át vitte magával a motorháztetőn

Momentumos politikus állhat az Anonymus-botrány célkeresztjében - írt a Bennfentes.net. A lap szerkesztőségébe vasárnap és hétfőn érkezett két videó, amelyben egy álarcos alak egy politikus lebuktatását ígérte. A Bennfentes.net szerint az érintett politikus a Momentum EP-képviselője Cseh Katalin. Összegzésük szerint 4,5 milliárd forint uniós és 300 millió forintnyi állami támogatást kaphattak a politikushoz köthető cégek. Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője tagadja, hogy köze lenne a milliárdos uniós támogatást szerző cégekhez. Még idén dönteni akar a főpolgármester a dízelautók Budapestről való kitiltásáról, azonban eddig semmilyen szakmai egyeztetés nem indult az ügyben. Karácsony Gergely kampánylufija lehet a dízelautók kitiltásának terve - írja a Magyar Nemzet. A lap rámutat: a Budapesten és Pest megyében forgalomban lévő haszongépjárművek majdnem száz százalékát érintené a szigorítás. Teljes körű vizsgálatot szeretne a fővárosi Fidesz, hogy kiderüljön, volt-e szabálytalanság a BKV tulajdonában lévő hajók működtetéséről szóló közbeszerzési eljárásban. Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ Fidesz által delegált tagja Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta, hogy a mostani pályázat kísértetiesen hasonlít a botrányos használt busz beszerzésére. 25 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt napon, ketten hunytak el a betegség következtében. A beoltottak száma 5 millió 573 ezer, közülük több mint 5 millió 311 ezren már a második oltását is megkapták. Míg korábban a koronavírus alfa (angol) variánsa volt a domináns, addig az elmúlt hetekben a delta variáns (indiai) okoz több megbetegedést Európában - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A delta variáns ellen sokkal nagyobb átoltottság kell - hangsúlyozta György István, az országos oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Akinek fontos Magyarország függetlensége, a magyar családok biztonsága, a keresztény-nemzeti kultúra megőrzése, támogassa a kormányt ezen céljaiban, és vegyen részt a nemzeti konzultációban - mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd közöltet: a tizenegyedik nemzeti konzultáción a migrációs politikával kapcsolatban több kérdésben is várják az emberek véleményét, mert a kormány célja az ország önvédelmi képességének megerősítése. Eddig már 170 ezer házaspár igényelte a babaváró támogatást - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az elveszített munkahelyek pótlása kulcskérdés a világjárvány gazdasági hatásainak kezelésében - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Knapp Hungary Kft. mintegy hatmilliárd forintos beruházásának bejelentésekor Nemesvámoson. Magyarország bekötése az európai nagysebességű vasúti hálózatba nemcsak egy kihasználható lehetőség, hanem egy elkerülhetetlen lépés is - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Már elérhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hunyadi János ösztöndíjpályázata, amelyben a kormány a hazai felsőoktatásban állami ösztöndíjjal tanuló külhoni fiatalok részére nyújt havi rendszerességű támogatást. Az EU szivárvány színekbe öltözve is a globális nagytőkét védi - jelentette ki Schiffer András. Az LMP alapítója szerint a gyerekvédelmi törvény homoszexuálisokat érintő passzusa alapján, közvetlen joghátrány nem éri az egyes személyeket. A gyermekvédelem miatt zsarolja Magyarországot az Európai Bizottság - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Politikai nyomásgyakorlásról szól az EB jogállamisági jelentése - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Brüsszel ránk akarja erőltetni saját politikai, ideológiai elvárásait, ezért támadja hazánkat - közölte a Fidesz. Politikai zsarolás jogi köntösbe bújtatva az Európai Bizottság idei „úgynevezett jogállamisági jelentése” - mondta Hidvéghi Balázs. A Fidesz EP-képviselője szerint Brüsszel a saját ideológiai, világnézeti elvárásait kéri számon Magyarországon, és ehhez használja fel ezt „a komolytalan és elfogult irományt”. Az álhírek gyártói és terjesztői személyesen lesznek felelősek azokért az esetleges halálesetekért és gazdasági károkért, amelyeket a koronavírus-járvány fenyegető negyedik hulláma okozhat - jelentette ki Szijjártó Péter Csehországban. Ivan Korcok szlovák külügyminiszter méltatta a koronavírus-járvány elleni magyar küzdelmet, példásnak minősítette a magyar oltási kampányt, bírálta és veszélyesnek nevezte az álhírek terjesztését. Átlépte a 190,8 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatoké meghaladta a 4 milliót. Franciaországban megkezdődött a koronavírus-járvány negyedik hulláma - közölte Gabriel Attal francia kormányszóvivő. Angliában szeptember végétől csak azok látogathatják az éjszakai szórakozóhelyeket, akik igazolni tudják, hogy a koronavírus elleni oltás mindkét adagját megkapták - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. Oroszországban meghaladta a hatmilliót a koronavírus fertőzöttjeinek száma, 24 óra alatt 23 770 új esetet regisztráltak. Legalább 430 illegális bevándorló kelt át a La Manche-csatornán Nagy-Britanniába, ami a PA brit hírügynökség összesítése szerint napi rekord. Fehéroroszország nem köteles megvédeni az európai uniós országokat az illegális migránsok beáramlásától, amikor a fehérorosz gazdaságot negatívan érintik az EU által bevezetett büntetőintézkedések - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Két rakétát lőttek ki Izrael északi határának térségére Libanonból, Izrael tüzérségi válaszcsapásokkal felelt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Izraeli rakétákat semmisített meg a szíriai légvédelem Aleppótól délkeletre, az al-Szafirah térségben. Rakéták csapódtak be Kabulban az elnöki palota közelében az íd al-adha iszlám ünnep alkalmából tartott ima idején. Legalább 35 ember vesztette életét egy öngyilkos merényletben, amelyet Bagdad Szadrváros nevű kerületének egyik forgalmas piacán követtek el. Késes támadást kíséreltek meg Mali átmeneti elnöke elleni a mali főváros nagymecsetében, helyszíni beszámolók szerint Assami Goita ezredesnek nem sérült meg. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint Cipruson csak akkor lehetséges a béketárgyalásokat újrakezdeni, ha az ott lakó görögök és a nemzetközi közösség elfogadja két szuverén állam létezését a szigeten. Romániában tizenkét megye 29 településén okoztak áradást a viharok és zivatarok, az ország északi felében házak és utak kerültek víz alá, a moldvai Handresti községben halálos áldozatot is követelt az ítéletidő. Várhatóan sokkal költségesebb lesz helyreállítani a múlt heti németországi áradások következtében megrongálódott infrastruktúrát, mint a korábbi árvizek után - mondta Angela Merkel német kancellár. Nemzeti gyásznapot tart Belgium a múlt heti heves esőzések miatt kialakult özönvízszerű áradások halálos áldozatainak emlékére. Biztonságosan visszatért a világűr pereméről a Blue Origin űrjárműve. Brit embercsempészt fogtak el a rendőrök az M6-os autópályán Dunaújvárosnál, a férfi öt illegális migránst próbált Nyugat-Európába juttatni. Elütötte, majd 50 méteren keresztül a motorháztatőn vitte magával a vele szemben intézkedő közterület-felügyelőt egy a járművezetéstől eltiltott 22 éves fiatalember. Szexuális erőszak súlyosabban minősülő esete miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség egy 32 éves férfival szemben, aki az egyik Veszprém megyei faluban kiskorú nevelt gyermeke sérelmére követett el szexuális erőszakot. Öngyilkosságot követett el egy bűnügyi őrizetben levő 26 éves férfi a ceglédi rendőrkapitányság egyik zárkájában - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Lakástűzben meghalt egy középkorú férfi Debrecenben. Helyreállt a központi informatikai rendszer a határátkelőhelyeken - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező, 2. forduló első mérkőzés: Ferencvárosi TC - Zalgiris Vilnius (litván) 2:0 Az arany- és az ezüstérmet is magyar hajó nyerte a vitorlázó L30-as Európa-bajnokságon. A tokiói olimpiai szervezőbizottságának ügyvezetője nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a koronavírosos esetek miatt az utolsó pillanatban törlik az ötkarikás játékokat.