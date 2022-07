5 kilós aligátorteknőst fogott egy horgász a Balatonból

Megosztás itt:

Úszós nádi pontyozást tervezett július 10-ére, vasárnapra a Keszthelyi Librás Strandra Szeles Zsolt. Kukoricás etetést alakított ki, reggel akasztott is egy nagyobbacska pontyot, de amikor feljött a víz tetejére, csapott egyet a farkával és elment.

Napközben egy ismerőse próbált rá a helyre, de nem volt szerencséje, késő délután pedig visszatért Zsolt, de ponty helyett váratlan vendége akadt a horgon. 1,20-as vízben horgászott, kapást észlelt, bevágott, majd a szákban egy 5 kilogrammos aligátorteknős landolt.

A horog a hasába akadt, ami azt valószínűsíti, hogy a damilnak ment neki, és úgy tüntette el az úszót.

„Az interneten kerestünk rá, és azonosítottuk be a teknőst. Egyből hívtuk egy vízirendőrt, de ő nem foglalkozott vele. Bevittük a Keszthelyi Rendőrkapitányság, majd próbáltuk elérni a Veszprémi Állatkertet, de vasárnap este nem sikerült” – részletezte, hogy bizony sokáig tanácstalanok voltak, hogy mit is kezdjenek az inváziós és az emberre is veszélyes állattal.

Már későre járt, és nem volt mit tenni, éjszakára helyet kellett keresni az aligátorteknősnek. A megoldás Zsolt szomszédjától érkezett, aki egy lemezkádat vitt át neki, amit egy raklappal fedtek le. A páncélos végül július 11-én, hétfőn a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) természetvédelmi őréhez került.

Szász Benedek a Pecaverzumnak elmondta, az aligátorteknőst ideiglenesen a BfNPI fenékpusztai telephelyre vitték, ahonnan a kőröshegyi Teknősparkba szállítják majd.

A Wikipedia szerint az aligátorteknős az Amerikai Egyesült Államok nagy részén és Kanada területén fordul elő. Kína, Tajvan és Japán területére betelepítették. A felelőtlenül szabadon engedett terráriumi példányok Európa szerte, így hazánkban is felbukkannak időnként.

Meglehetősen nagy tűrőképességű fajról van szó, ezért a szándékosan betelepített vagy tudatlanságból szabadon engedett példányai idővel hatalmas károkat okozhatnak a helyi ökoszisztémákban.

Egyes ázsiai régiókban már inváziós fajként tartják számon. Európa nagy része, így Magyarország is, kiváló élőhelyet nyújthat ennek az esetlegesen újonnan betelepülő fajnak, mivel az éghajlat kedvező a szaporodásához, a szóba jövő őshonos zsákmányállatok pedig nincsenek felkészülve egy ilyen erőteljes betolakodóval szemben, a természetes ragadozók hiánya is tovább rontja a helyzetet. Európában főleg a törzsalak példányai esélyesek a sikeres megtelepedésre. A testtömeg a hímek esetében meghaladhatja akár a 30 kilogrammot is.

Both Zoltánt, Magyarország egyetlen vadállatbefogóját tavaly Mogyoródhoz riasztották, ahol egy csatornafedél-nagyságú, agresszív aligátorteknőst fogtak a horgászok.

Both Zoltán a Pecaverzum megkeresésére elmondta, pályafutásának elmúlt 22 évében már az ország több pontján is találkozott aligátorteknőssel, de Balatonból előkerült egyeddel még nem volt dolga.

„Ez hatalmas probléma, Magyarországon nincs természetes ellensége. Egyetlen őshonos fajunk a mocsári teknős. Az ékszerteknősök jelenléte a természetes vizekben is aggasztó, de azok nem nőnek meg több tízkilósra, és nem harapják le a kisgyerekek lábujját” – fogalmazott honlapunknak.

A Pecaverzumnak többen is arról számoltak be, hogy a most kifogott példány nem az egyetlen, amely az utóbbi hónapokban előkerült a Balatonból.

Az ügyben a Pecaverzum sajtómegkeresését küldött a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-nek, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetnek és a BfNPI-nek, hogy megtudjuk, mit kívánnak tenni az egyre szaporodó és termetesre megnövő aligátorteknősökkel a Balatonban. Ha érkeznek válaszok, új cikkel jelentkezünk.

Pecaverzum