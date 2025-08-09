40 millió forint értékű kábítószert foglaltak le a rendőrök

Megosztás itt:

Az előzményekről azt írták: a Zala vármegyei nyomozók azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert és azt helyben továbbértékesítette.

A rendőrök eljutottak a drogot előállító két emberhez, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. A nyomozók 2024. február 13-án csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra.

A dílereknél tartott kutatások során mintegy 8 kilogramm amfetamint, valamint kokaint, marihuánát, ecstasyt, LSD-t, két gépjárművet, a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket, valamint különböző valutákat is lefoglaltak.

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot.

Az eljárást, amelyben négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg egy embert pénzmosással gyanúsítanak, befejezték, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

MTI