3 év börtön kábítószer-kereskedelemért

A kábítószert megvásárló személyek között az átadáskor a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek is voltak. A vádlott a marihuánát több esetben az ügyben kezdetben szintén vádlottként szereplő, időközben jogerősen 7 év fegyházbüntetésre ítélt férfitől szerezte be és értékesítette tovább. A vádlott ún. „elosztóhelye” Szekszárdon egy helyi üzlet környékén volt. A vádlott a kábítószer-kereskedői tevékenységéből az érintett időszakban 142.500 forint jövedelemre tett szert.

A törvényszék a vádlottat az egyébként 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek, és a fent írt büntetések kiszabása mellett rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás esedékességéről, továbbá a „bűnös” vagyongyarapodására tekintettel 142.500 forint vagyonelkobzást rendelt el vele szemben.

Ezen túl a vádlottat felmentette a tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószer átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének vádja alól, tekintettel arra, hogy nem volt igazolható az eljárásban, hogy a vádlottnak tudomása volt egyes vásárlóinak tizennyolc évet meg nem haladó életkoráról. Utóbbi személyek tekintetében a vádlotti kereskedői tevékenységet a bíróság a bűncselekmény alapesete körében értékelte.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész, illetve a vádlott és védője is három munkanap gondolkodási időt tartott fent a nyilatkozattételre.

Fotó: Shutterstock - illusztráció