Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

2,7 milliárd forint kárt okozó számlagyárat kapcsolt le a NAV

2025. november 03., hétfő 10:11 | MTI
számlagyár Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága

Többmilliárdos áfacsalást követhetett el a gyanú szerint az a számlagyár, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) leplezett le a közelmúltban - tudatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága közleményben az MTI-vel hétfőn.

  • 2,7 milliárd forint kárt okozó számlagyárat kapcsolt le a NAV

A hatóság szerint a számlagyár öt év alatt több mint 2,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. A számlagyárhoz tartozó gazdasági társaságok a legális gépjárműkereskedelem mellett a vevők részére valós teljesítés nélküli belföldi beszerzéseket biztosítottak, s ezzel jogosulatlan adólevonást tettek lehetővé.

A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyeit, számlázását - írták.

A pénzügyi nyomozók 22 helyszínen csaptak le egy időben. A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a Merkur bevetési egység fogta el, a házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái segítették. A nyomozók hat, összesen több mint 600 millió forint értékű ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, valamint 20 millió forintnyi készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán több mint 100 pénzügyőr dolgozott.

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztést is kaphatnak - közölte NAV.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született

Dibuszt emlegették a vereség után; tovább bűnhődik a Fradi lökdösődő kapusa

„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után

Erre senki nem számított – lehullt a lepel a Házasság első látásra kulisszatitkairól

Alexander-Arnold elárulta, a Liverpool három játékosa üzent neki, Szoboszlai nem

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Horrorsérülést szenvedett a Liverpool sztárja, kórházba kellett szállítani – videó

Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó

További híreink

Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Eldőlt, Tiszabura megint választott
4
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
5
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
6
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
7
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
8
Óriási magyar sikerek darts-ban
9
Nigéria várja az amerikai haderőt
10
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Életet követelt a téti lakástűz

Életet követelt a téti lakástűz

 Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában a fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!