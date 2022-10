200 boríték buktatta le a főorvosokat

Megosztás itt:

Üres borítékok buktatták le azt a két főorvost és egyikük asszisztensét, akik 2021 nyarán az egyik budapesti kórházban több betegtől is pénzt fogadtak el. A hálapénzt a törvény bünteti és üzletszerűen elkövetett vesztegetésként kezeli, ezért az érintett egészségügyi dolgozók akár nyolc évre is börtönbe kerülhetnek.

Befejezték a nyomozást a fővárosi rendőrök, az anyagot pedig átadták az ügyészégnek annak a két budapesti főorvosnak és egyikük asszisztense ügyében, akik még tavaly nyáron, június 1. és augusztus 26. között több betegtől is hálapénzt fogadtak el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján kezdett nyomozni. A tapasztalt egyenruhások a szükséges engedély birtokában kimentek az érintett intézményhez, hogy ott átkutassák az orvosi rendelőket. Maguk is meglepődtek, amikor az egyik íróasztal fiókjában mintegy 200 üres borítékra bukkantak, melyek közül több darabon is szerepelt a „köszönettel” felirat, illetve az átadó neve.

Talán maguk az érintettek sem értik, miért nem szabadultak meg időben a bizonyítékoktól. A rendőrök úgy gondolták, hogy ezt nem lehet félreérteni, vagyis teljesen nyilvánvaló, hogy valamikor pénz lapult bennük.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője a Borsnak elmondta: az orvosok és az asszisztens is mindvégig szabadlábon védekeztek, illetve mindhármukat a lakásukról vezették be kihallgatásra.

Vallomást nem tettek, pedig a gyanú szerint lett volna miről beszámolniuk, ugyanis az egyik orvos 14 rendbeli, a másikat 12 rendbeli, az asszisztenst pedig 7 rendbeli üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása miatt hallgatták ki.

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a Borsnak elmondta, hogy amennyiben a bíróság bűnösnek nyilvánítja őket, 2-8 évig terjedő szabadságvesztés várhat rájuk.

– Jelenleg az ügyészség értékeli az iratokat, és heteken belül dönt a vádemelésről.

Amennyiben a bizonyítékokat nem találja elegendőnek, utasíthatja a rendőrséget a nyomozás kiegészítésére.

Borsonline