18. születésnapján hunyt el a fiatal sportolónő

Súlyos veszteség érte a sportvilágot, a napokban egy tehetséges fiatal hunyt el. A román Alessia Maria Raiciut álmában érte a halál, épp aznap, amikor a 18. életévét betöltötte volna. A kosaras számos trófeát hozott el juniorként a CS Olimpia Bukarest csapatával, korosztálya egyik kiváló alakjaként tekintettek rá, aki előtt nagy jővő állt. Sajnos azonban a sors kegyetlenül közbeszólt.

Raiciu halálát valószínleg akut tüdőödéma okozta, azt azonban nem tudni, hogy ez mitől alakult ki. Talán a boncolás után erre is fény derül. Annyi azonban bizonyos, hogy sajnos ez az eset is jól példázza, hogy az atléták szervezete milyen terhelésnek van kitéve, és még ha teljesen egészséges életet is élnek, milyen veszélyek leselkednek rájuk.

– Nézzünk szembe a ténnyel, a hirtelen halál az atléták körében nem új tényező. A hirtelen halál azoknál a gyakorló atlétáknál, akik egészséges életvitelt folytatnak, folyamatosan edzenek, háromszor gyakoribb, mint azoknál az átlagos fiataloknál, akik nem mozognak sokat – olvasható Dr. Tudor Ciuhodru magyarázata a Gandul.ro cikkében.

