18 év börtönt kapott emberrablásért a valóságshow sztárt

Az ügyészség családon belüli erőszakkal foglalkozó osztálya emelt vádat, mert a akkori barátnőjét bántalmazta és nem engedte, hogy elhagyja a férfi lakását. A nyomozás során kiderül, hogy áldozata akkor tudott elmenekülni, amikor a vádlott elaludt.

Geoffrey Paschelt 18 év börtönre ítélték, mert elrabolta és bántalmazta volt menyasszonyát tavaly októberben

Az orvosi jelentések leírták, hogy horzsolások és zúzódások láthatóak a karján a homlokán és a hátán, valamint agyrázkódással is diagnosztizáltak a lánynál. Paschel októberben még azt vallotta, hogy az áldozat maga okozta a sérüléseit. Ennek ellenére a 44 éves valóságshow sztárt 18 évre ítélték el és el is utasították, hogy akár feltételesen is szabadlábra helyezzék. Súlyosbító körülmény volt, hogy korábban már állt bíróság előtt kábítószer csempészésért és eladásért írta a People magazin.

