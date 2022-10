15699 sms és 15707 hívás

Megosztás itt:

Egy könyv eladása kapcsán kezdett levelezni a közösségi oldalukon keresztül egy nő és egy férfi 2019-ben. A nő a telefonszámát is megadta, majd személyesen is találkoztak, egy idő után azonban a férfi kéretlenül is próbálta folytatni a kapcsolattartást. Egy év alatt a nőnek 15699 sms-t küldött és 15707 alkalommal hívta fel. A sértett letiltotta a férfi számát, aki ezután emailben zaklatta tovább. A nő 2021 nyarán tett feljelentést. A Budapesti Rendőr-főkapitányság I. Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki az 50 éves férfit. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait a napokban átadták az ügyészség részére.​

Police.hu