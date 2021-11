14 évre fegyházbüntetés a férfinak, aki agyontaposta áldozatát

Megosztás itt:

A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely jogerőre emelkedett.

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2021 júliusában A. K. vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mint visszaesőt 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és élettársa 2020 márciusától hajléktalanként éltek Debrecenben. Kifigyelték, hogy a bűncselekmény elkövetésének helyszínéhez közeli kereszteződésben van egy romos épület, ahol nem lakik senki, ezért oda beköltöztek. Mindketten rendszeresen ittak, a bűncselekmény elkövetésének napján is egy élelmiszerüzlethez tartottak, hogy a nyitást követően szeszes italt vegyenek maguknak. Gyalog indultak el, majd az Erzsébet utcán, az egyik társasház lépcsőházi bejáratánál észrevették az ott ülő szintén hajléktalan férfit, akit látásból ismertek. A vádlott odament a cigarettázó sértetthez és tüzet kért tőle. A sértett ekkor hirtelen felállt és szó nélkül ököllel szájon ütötte a 27 éves vádlottat. A férfi ezen feldühödött és dulakodni kezdett a sértettel. A vádlott az esőtől sáros járdán megcsúszott, hátraesett és magával rántotta a földre a sértettet is. A fiatal férfi gyorsan fel tudott állni, majd a hanyatt fekvő sértett arcát több alkalommal nagy erővel megtaposta. A sértett elvesztette az eszméletét, a vádlott ekkor magára hagyta áldozatát és távozott a helyszínről. A vádlott élettársa a bűncselekmény elkövetésének közelében tartózkodott, többször fel is szólította a férfit, hogy hagyja abba a sértett bántalmazását. Az elszenvedett sérülés és a sértett halála között ok-okozati összefüggés volt megállapítható. A férfi életét az idejekorán alkalmazott gyors és szakszerű orvosi segítség sem tudta volna megmenteni.

