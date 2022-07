14 éves fiú erőszakolt meg egy lányt hajnalban a szórakozóhelyen

Megosztás itt:

A tinédzser hamis személyivel jutott be a szórakozóhelyre, ahol állítólag megerőszakolt egy nőt a vécében. A szörnyűség még szerda hajnalban a manchesteri Bloom nevű klubban történt.

A nő és barátai azt mondták a rendőröknek, hogy hajnali 4 óra 15 perckor odament hozzájuk a tinédzser, és kábítószert kínált nekik, majd bement a nővel a férfi mosdóba. Húsz perccel később üzenetben kért segítséget a barátaitól, akik azonnal értesítették a klub személyzetét.

A nő állítja, a 14 éves fiú megerőszakolta őt az egyik fülkében.

A biztonságiak megtalálták a tinédzsert, de miután a nő nem akarta értesíteni a rendőröket, elengedték. Az egyik barátja azonban felhívta a zsarukat, akik hamar megérkeztek a klubba. Kiderült, a tinédzser hamis igazolvánnyal jutott be oda, és az is, hogy egy biztonsági őr bement a vécékbe, bekopogott a fülkébe is, de miután rájött, hogy két ember van bent, nem tett semmit.

A 14 éves fiút nemi erőszak gyanúja miatt letartóztatták, de óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Borsonline