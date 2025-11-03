Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

12 évesnél fiatalabb gyerekekről készült fotókkal machinált – a vád 12 évet javasolt büntetésként

2025. november 03., hétfő 07:41 | HírTV
pedofília gyermekpornográfia pedofil bűncselekmény internetre feltöltött gyerekpornó

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség a gyermekpornográfia bűntettével vádlott férfival szemben - amennyiben a vádlott a bűnösségét beismeri - tizenkét év börtönbüntetést indítványozott.

  • 12 évesnél fiatalabb gyerekekről készült fotókkal machinált – a vád 12 évet javasolt büntetésként

A vádirat szerint a férfi 2022 májusában győri otthonából regisztrált egy nyilvános, felnőtt tartalmakat forgalmazó weboldalra, majd 13 darab - köztük 3 darab, tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekekről készített - pornográf tartalmú felvételt kísérlet meg az oldalra feltölteni, azonban a szolgáltató a feltöltést megszakította. Ezt követően a vádlott ismeretlen személyekkel közvetlenül osztott meg 6 darab gyermekekről készített pornográf felvételt.

A főügyészség a férfit gyermekpornográfia bűntettével vádolta meg és a vádiratban indítványt tett arra, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, akkor a Győri Törvényszék vele szemben tizenkét év börtönbüntetést szabjon ki, továbbá végleges hatállyal tiltsa el olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévet be nem töltött gyermekekkel kerülne kapcsolatba. 

Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

Fotó: Shutterstock

További híreink

Botrány a Sziget Fesztivál körül: Gerendai nyomására válthatott álláspontot a Tisza Párt

Eldőlt, Tiszabura megint választott

Mindenki ledöbbent: az egyik legjobb énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból

Zelenszkij emberei lecsaptak, Putyin válasza véres lesz

Angyali üzenetek novemberre: 3 csillagjegynek megváltozik az élete

Az ukrán elnök embere elszólta magát, magára haragíthatja Brüsszelt Zelenszkij

Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született

Ez a házi szer segít megállítani a hajhullást, és minden konyhában megtalálható

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

További híreink

Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Eldőlt, Tiszabura megint választott

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
2
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
3
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
4
Eldőlt, Tiszabura megint választott
5
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
6
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
7
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
8
Nigéria várja az amerikai haderőt
9
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó
10
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Életet követelt a téti lakástűz

Életet követelt a téti lakástűz

 Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában a fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!