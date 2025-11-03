12 évesnél fiatalabb gyerekekről készült fotókkal machinált – a vád 12 évet javasolt büntetésként

Megosztás itt:

A vádirat szerint a férfi 2022 májusában győri otthonából regisztrált egy nyilvános, felnőtt tartalmakat forgalmazó weboldalra, majd 13 darab - köztük 3 darab, tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekekről készített - pornográf tartalmú felvételt kísérlet meg az oldalra feltölteni, azonban a szolgáltató a feltöltést megszakította. Ezt követően a vádlott ismeretlen személyekkel közvetlenül osztott meg 6 darab gyermekekről készített pornográf felvételt.

A főügyészség a férfit gyermekpornográfia bűntettével vádolta meg és a vádiratban indítványt tett arra, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, akkor a Győri Törvényszék vele szemben tizenkét év börtönbüntetést szabjon ki, továbbá végleges hatállyal tiltsa el olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévet be nem töltött gyermekekkel kerülne kapcsolatba.

Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

Fotó: Shutterstock