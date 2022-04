12 éves fiú erőszakolta meg a 17 éves lányt: Ez lett a vége

Megosztás itt:

A nőkből álló rendőrség előállította azt a 12 éves fiút, aki megerőszakolt és teherbe ejtett egy 17 éves lányt Indiában.

Bár a fiút, – a lány vallomásában elhangzottakra hivatkozva – letartóztatták a hatóságok, a nyomozás elején nem zárták ki egy harmadik személy bűnösségét. A fiatalok mindketten iskolakerülők és ugyanazon a környéken élnek, így kerülhettek kapcsolatba egymással – írta meg a The Times of India most.

A lányt április 16-án kórházba szállították a szülei, miután hasi fájdalmakra panaszkodott. A kórházban azonban kiderült, hogy a tinédzser 9 hónapos terhes, fájdalmai pedig szülési fájások, ugyanis még aznap világra jött gyermeke.

A 12 éves elkövetőt a fiatalkorúak börtönébe küldték. Annak érdekében, hogy kizárják egy harmadik személy bűnösségét, apasági DNS-tesztet végeztek, az eredményre még nem derült fény.

Ripost