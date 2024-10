100 milliós Jaguart tört ripityára egy figyelmetlen magyar sofőr + videó

Megosztás itt:

A beszámoló szerint a balesetet okozó magyar hölgy, aki állítólag mobiltelefonját használta vezetés közben, áttért a szembejövő sávba, és frontálisan ütközött a klasszikus brit roadsterrel.

Az olasz autósok, akik a Jaguarban ültek, hevesen próbálták számonkérni a történteket a sofőrön. Az egyik férfi idegesen kérdezte a balesetet okozó nőt: „Miért telefonálsz vezetés közben?” A nő elnézést kért, és azt mondta: „Épp most hívtak.”

Szerencsére személyi sérülés nem történt, de az kérdéses, hogy a durván 100 millió forintot érő, alumíniumkarosszériás XK120 helyrehozható-e…

A Jaguar épp tesztkörön volt, mert állítólag a 2025-ös Mille Miglia versenyre készítik fel.

Fotó forrása: Vezess.hu