Zuschlag: „Nem használ a jobboldal, nem használ a Fidesz”

Nem kamupártok voltak, mondta, „nincsenek kamupártok, hol lennének?”

Az embereknek joguk van arra, hogy a választáson véleményt nyilvánítsanak, és az a probléma, hogy ajánlani több pártot lehet, de csak egyre lehet ikszelni a szavazófülkében. Ilyenkor az emberek a általában legnagyobb párt jelöltje mellett szavaznak, ezért van az Zuschlag szerint, hogy a kisebb pártok rosszul szerepelnek.

Nem dolgozott együtt kamupártokkal, négy éve sem, ezt nem bizonyította senki szerinte. Azt azonban a volt politikus nem tudta megmondani, hogy az általa segített pártok visszafizették-e a NAV által követelt kampánytámogatási összegeket. De ez a követelés nem bizonyítéka annak, hogy kamupártok lennének. „Megnézném, hogy az Együttnek ki tette össze azt a pénzt” – jelentette ki Zuschlag.

2018-ban több pártnak is segített a kampányban, pár jelölt körüli zavaros ügyek miatt került előzetesbe. Nem tudta pontosan megmondani, hogy hány pártnak segédkezett 2018-ban, sok mindenkinek segített – állította. De csak tanácsokat adott a kampányban, „ehhez viszonylag jól értek”, és négy éve is jó kampányuk volt azoknak, akikkel együttműködött. Azt is elismerte, hogy egyik párt sem tudta elérni az egy százalékot, amelynek segített.

Nem bízza meg senki megnyilvánulásokkal

Nem állított valótlant soha, 2014-ben sem jelentette fel senki a könyve miatt, ezt egyébként nem a Fidesz kérte, hogy írja meg – állította. „Senki nem mondta, hogy ez nem igaz.” A volt politikus kijelentette: senkitől nem kap megbízásokat a véleménynyilvánításra, szerinte nem tehet arról, hogy a média felkapja a Facebook-posztjait.

„Én nem a Fidesz embere vagyok” – jelentette ki, majd hozzátette, ő baloldali ember, de most szerinte az ellenzék mindent megtesz, hogy a Fidesz malmára hajtsák a vizet. Sajnálja az ellenzéket, és sajnálja a szavazókat is, de szerinte ha az ellenzék tisztességesen dolgozott volna, akkor az ő megnyilvánulásai sem lettek volna.

„Nem használ a jobboldal, nem használ a Fidesz”, és a jövőben is mindig meg fog nyilvánulni, amikor jónak látja.

Az általa segített pártok között volt olyan, amely végül el sem indult, ám azt nem tudta megmondani, hogy a többiek hogy teljesítettek a választásokon.

Párt jelölt egy biztosítótársaság adatbázisából akarta az ajánlásokat összegyűjteni, Zuschlag tudott róla, de kijelentette: mást nem tett, és véleménye szerint ott követett el bűncselekményt, hogy nem jelezte a tiltott adatszerzést a hatóságoknak. Ugyanakkor a szóban forgó jelöltek nem is voltak előzetesben, a korábbi politikus nem tudta megmondani, hogy miért pont őt vitték be a rendőrök. És szerinte nincs is jelentősége, hogy igazságosan került-e előzetesbe.

Nem feltételezi, hogy megint börtönbe kerül, de erről majd a bíróság dönt. Nem ártatlanul, hanem alaptalanul volt előzetesben – mondta, de arra nem tudott válaszolni, hogy kinek állt az érdekében, hogy letartóztassák.