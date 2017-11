Zűrök a diákigazolvánnyal, fecnikkel járnak a gyerekek

A szeptemberben iskolát kezdők csupán töredéke kaphatta meg diákigazolványát, legalábbis Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszából az derült ki, hogy mindeddig 137 865 darab dokumentumot állítottak ki, miközben szeptembertől 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista és 168 ezer szakgimnazista kezdte meg tanulmányait az iskolákban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Magyar Nemzet Gond van a diákigazolványok rendelésével Nem működött az igénylőfelület, most pedig az állandó leállás jelent akadályt.

Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó írásban érdeklődött az emberi erőforrások miniszterénél, hogy meddig kell még „fecnikkel” járniuk a gyermekeknek diákigazolvány helyett, illetve pontosan hány gyereknek nem készült el az igazolványa. A politikus emlékeztetett arra is, hogy a tanulók vasúti és közúti utazási kedvezményének igénybevételi feltétele, illetve Budapesten a diákoknak a kedvezményes közlekedés feltétele az érvényes diákigazolvány, ugyanakkor „rengeteg gyermek csak egy hatvan napra érvényes helyettesít ő papírt kapott igazolvány helyett”. Az így kapott ideglegesen kiállított diákigazolványt hatvannapos érvényessége lassan lejár – figyelmeztetett Bangóné. Szerinte a legtöbb esetben az igénylésre már négy hónapja sor került, „mégis a gyermekek csak egy fecnivel járnak”.

Válaszában Rétvári Bence azzal magyarázta a késlekedést, hogy a tanévkezdéskor egyszerre érkeztek be az igénylések, emellett az is lassítja a folyamatot, hogy sok intézmény még nem állt át az új elektronikus rendszerre, és az űrlapokban is vannak hibák. Az államtitkár ugyanakkor kijelentette: a közlekedési szolgáltatásokat az ideiglenes igazolásokkal is igénybe lehet venni, és az Oktatási Hivatal tájékoztatta a közlekedési szolgáltatókat a késésekről.