2025. 09. 04. Csütörtök
Hírek

Belföld

Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?

2025. szeptember 04., csütörtök 06:48
Alapjogokért Központ TISZA Párt

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a hónapok óta tartó mélyrepülés már a Tisza párt széteséséhez vezethet.

  • Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?

Amikor ilyen csalódások érnek egy tábort, akkor annak tagjai már sokkal kevésbé lesznek hajlandóak elnézni azt a megalázó és agresszív bánásmódot, amiben Magyar Péter a hírek szerint részesíti őket, így nem csoda, hogy megindul a lemorzsolódás, ami korábban inkább csak a tűz közelében lévőket érintette, mint Vogel Evelin vagy Farkas Dezső, akik nagy dózisban és szűretlenül kapták a nyakukba a pártelnök durva viselkedését – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért központ elemzője.

Kiemelte, a hónapok óta látható tendenciák alapján, ha

 nem történik jelentős változás, a Tisza Pártot sújtó negatív folyamatok felgyorsulhatnak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

