Zsolti bácsi karakterének kitalálója is megy öklöt rázni Puzsér mai tüntetésén + videó

Hadházy Ákos, Juhász Péter, Pankotai Lili - csak néhányan azok közül, akik felszólalnak Puzsér Róbert vasárnap délutáni tüntetésén. A publicista az eredeti tervek szerint egy megbékélésmenetet rendezett volna, helyette azonban egy Juhász Péter melletti demonstrációt szervez, miután az Együtt volt politikusát kihallgatták az Ügyészségen. A felszólalók listáján azonban felbukkan Látó János neve is.

Ő az az önmagát prófétának tartó "internetes igehirdető", aki Juhász Péterrel közösen megalkothatta a “Zsolti bácsi” karaktert.

Látó János a közösségi médiában több meghökkentő videót tett közzé.

Nemrég Juhász Péter YoTtube-csatornáján pedofíliával vádolt meg egy magas rangú politikust egy sem a nevét, sem az arcát nem vállaló férfi.

A Fidesz frakcióvezetője csütörtökön hozta nyilvánosságra Látó János nevét. Kocsis Máté úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy

Juhász Péter egy futóbolondot használt fel arra, hogy elindítsa a “Zsolt bácsizást”, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét.

A kormánypárti politikus arra is emlékeztetett: Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják, amit azért változtatott meg, mert az Ószövetségben a prófétát “látónak” is fordítják.