Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 05. Vasárnap Aurél napja
Jelenleg a TV-ben:

Lovagias ügy

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Zsolti bácsi karakterének kitalálója is megy öklöt rázni Puzsér mai tüntetésén + videó

2025. október 05., vasárnap 12:31 | HírTV
Puzsér Róbert Juhász Péter tüntetés Látó János

A Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó Látó János is fellép ma azon a tüntetésen, amelyet Puzsér Róbert szervez a Juhász Péter melletti kiállás jegyében. Juhászt ugyanis kihallgatták a nyomozók, miután a volt baloldali politikus és Látó János együtt alkotta meg a nem létező „Zsolt bácsi” képzelt karakterét. A Fidesz frakcióvezetője nonszensznek tartja, hogy éppen a rágalmazáson kapott Juhász tart kiselőadást a demonstráción.

  • Zsolti bácsi karakterének kitalálója is megy öklöt rázni Puzsér mai tüntetésén + videó

Hadházy Ákos, Juhász Péter, Pankotai Lili - csak néhányan azok közül, akik felszólalnak Puzsér Róbert vasárnap délutáni tüntetésén. A publicista az eredeti tervek szerint egy megbékélésmenetet rendezett volna, helyette azonban egy Juhász Péter melletti demonstrációt szervez, miután az Együtt volt politikusát kihallgatták az Ügyészségen. A felszólalók listáján azonban felbukkan Látó János neve is. 

Ő az az önmagát prófétának tartó "internetes igehirdető", aki Juhász Péterrel közösen megalkothatta a “Zsolti bácsi” karaktert.

Látó János a közösségi médiában több meghökkentő videót tett közzé.

Nemrég Juhász Péter YoTtube-csatornáján pedofíliával vádolt meg egy magas rangú politikust egy sem a nevét, sem az arcát nem vállaló férfi.

A Fidesz frakcióvezetője csütörtökön hozta nyilvánosságra Látó János nevét. Kocsis Máté úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy

Juhász Péter egy futóbolondot használt fel arra, hogy elindítsa a “Zsolt bácsizást”, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét.

A kormánypárti politikus arra is emlékeztetett: Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják, amit azért változtatott meg, mert az Ószövetségben a prófétát “látónak” is fordítják.

 

 

További híreink

A magyar házaknál is lesben áll ősszel ez a fenevad

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Irodalmi kvíz: te tudod, kinek a tollából születtek a hírek, magyar regények?

Az álhírgyárosok mellett tüntetnek Puzsérék – színpadon az ütődött „csodatévő próféta”

140+ IQ-d van, ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát ebben az optikai illúzióban

Ha ezt az összetevőt találja egy édességben vagy italban, inkább ne vegye meg

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Szuper áron kapható a Lidl praktikus terméke, ami segít melegen tartani a szobát

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

További híreink

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
2
Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért
3
Nagy baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál
4
Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó
5
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
6
Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó
7
Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajna több városát
8
Csatatérré vált Róma városa az erőszakos szélsőbaloldali rendbontók miatt
9
Nemzeti vágta – ma eldől, kié lesz a babérkoszorú
10
Elkezdődött a Pécs Pride + videó

Legfrissebb híreink

Gázolt a 4-es metró

Gázolt a 4-es metró

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

 Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, az európai emberek pénzét pedig gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!