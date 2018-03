„Zsolt véletlenül sem akart összefutni semmiféle magyarral”

Egy állami megrendeléseket sorra nyerő hoteltulajdonos fizette Semjén Zsolt külföldi luxusvadászatait - írja a Magyar Nemzet. Farkas József, aki 360 millió forint uniós támogatást kapott szállodájára, mind az öt útjára elkísérte a miniszterelnök-helyettest. Ugyan a miniszterelnök-helyettes korábban azt állította, hogy családtagjai is részt vettek az utazásokon, a lap azonban úgy tudja, ez nem igaz.

„A belföldi turizmusnak a fellendülése mindenkinek a javára válik” – - hangsúlyozta egy noszvaji szállodaavatón a miniszterelnök-helyettes. Miközben Semjén Zsolt szóban azt ösztönözte, hogy a magyar családok ne külföldre menjenek pihenni, titokban már szerveződött első svédországi luxusvadászata.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Mi leküldtük a programot neki, és Zsolt az egyből azt, semmiféle fegyverbehozatal, semmi, ő inkább ott a miénket használja, mert semmiféle nyomát nem akarják ennek az útnak” – ezt a vadászat egyik szervezője nyilatkozta a Hír TV-nek és a Magyar Nemzetnek.

Kiderült az is, hogy szó sem volt családi programról. A vadászatokon Semjén Zsolt családtagjai nem vettek részt. Ott volt viszont Farkas József, aki a miniszterelnök-helyettes által felavatott noszvaji szállodában is érdekelt. A birtokunkba került dokumentumok igazolják, hogy az összesen öt alkalommal megtartott, alkalmanként 4-5 millió Forintba kerülő vadászatok számláit is Farkas József utalta át a szervezőknek. Az extra igények miatt lett ilyen drága a svédországi vadászat – erősítette meg a szervező.

„Például egy egész hotelt ki kellett bérelni ahhoz, hogy senki más, senki ne legyen ott. Kijelentette a Zsolt, hogy ő véletlenül sem akar összefutni semmiféle magyarral, tehát senkivel. Gyakorlatilag ezek plusz költségek. A másik az, hogy ő olyan állatokat lőtt, ami nem egy mezei állat, hanem például a rénszarvas, ami extra költség. Volt egy éves kertvadászat, utána volt a havas fennsíkon helikopterrel repültünk egy óra hosszát, ami 25 ezer koronába került csak” – így a szervező.

A költségeket álló Farkas József maga is részt vett a svédországi vadászatokon. Az üzletember érdekeltségei a második Orbán-kormány beiktatását követően futottak fel, és több mint 530 millió forintnyi Európai Uniós forrást is elnyertek. Egyik cége, a Száz Magyar Falu nevű kiadó botrányba is keveredett, amikor egy 20 éves amerikai mezőgazdasági tankönyvet másolt le és próbált meg vadonatúj magyar könyvként felhasználni egy programban 31 millió Forintért. A skandináv vadászatokról a Magyar Nemzet megkérdezte Farkas Józsefet, de az üzletember megszakította a telefonhívást mondván, hogy nem tudja, miről kérdezi az újságíró. A vadászatok résztvevői rendszeresen beszéltek üzleti ügyekről.

„Épületek, új építkezések, szükségem van erre az épületre, nem tudná ez… te körzetedhez tartozik, a te izéd alá, nézz má után, jajaja megcsinálom, megkapjátok, szóval ilyen jellegű. EU-s támogatások, ilyen jellegű dolgok” – mondta egy vadászatszervező kérdésünkre.

Semjén Zsolt svédországi útjainak harmadik állandó szereplője Vajai László volt, aki 2010 és 2013 között a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti, halászati, vadászati főosztályát vezette. Vajai a 90-es években az MSZP-SZDSZ kormányok alatt is az agrártárca vadászati főembere volt.