Új nevet kap a Dohány utcai zsinagóga előtti tér + videó

Két hétre új nevet kap a Dohány utcai zsinagóga előtti terület. Az Izrael elleni terrorcsapásra emlékezve a Herzl Tivadar teret Október 7. térre keresztelik.

A Hamász múlt év őszén meglepetésszerű támadást indított a zsidó állam ellen. Több mint 1400 embert meggyilkoltak, háromezret megsebesítettek, valamint 230 embert elraboltak.

„Hiába keresünk logikát. Hiszen hogyan is felejthetik el az amerikai egyetemeken palesztin kendőbe burkolózó diákok, hogy az október 7-én Izraelben pusztító terror a természetét és a lényegét tekintve ugyanaz, mint ami Amerikára is lesújtott szeptember 11-én. Hogyan is felejthetik el, hogy a terroristák nemcsak a zsidókat, és nemcsak Izraelt, hanem az egész nyugati civilizációt gyűlölik" - fogalmazott a Mazsihisz elnöke.

Grósz Andor hangsúlyozta: mindenkinek tanulnia kell október 7-ből, hiszen a magyar zsidók pontosan tudják, hogy milyen halálfélelemben élni, milyen a gonosszal szembenézni.

„Nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, hogy lesz-e vége egyáltalán. A Hamász háborúja Izrael ellen szörnyű, borzalmas, rettenetes, de arra amit az a 130 akárhány ember, aki ott van valahol Gázában, fogságban, ha élnek még egyáltalán, az amit ők átélhetnek, arra nincs szó, azt elképzelni nem tudjuk" -erről már az országos főrabbi beszélt.

Fröhlich Róbert azt mondta: a 2023. október 7-i tragikus események történelmi fordulópontot jelentenek. Amiről minden évben meg fognak emlékezni.