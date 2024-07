Zsigó Róbert: Közel 180 ezer gyermekkel kevesebb született volna a családbarát intézkedések nélkül + videó

A kulturális és innovációs minisztérium államtitkára hangsúlyozta : A magyar kormány továbbra is a családokért dolgozik és ezekben a háborús időkben is megvédi, sőt bővíti majd a családtámogatásokat.

Az egyik ilyen intézkedés egyébként, ami idén januárban került bevezetésre, az a CSOK Plusz, ami egy különleges lakástámogatási rendszer, ami egyrészt egy hitelből áll, másrészt pedig egy vissza nem térítendő támogatásból, és egy nagyon sokszínű támogatási formáról van szó, ezért is nagyon-nagyon szeretik a családok, hiszen lehet használni lakásfelújításra, építkezésre, bővítésre, vagy akár használt lakásvásárlásra is, akár a fővárosban, akár vidéken, akár kistelepülésen.

