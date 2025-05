Zsigó Róbert: 30 kategóriában ezer háztartási termékre lesz érvényes az árréscsökkentés

Megosztás itt:

Elmondta, a drogériákra vonatkozó rendelkezésben az árrést 15 százalékban maximálták. Szavai szerint azért volt szükség a háztartási cikkekre vonatkozó árréscsökkentésre, mert ezeknél a termékeknél is nagy áremelkedés történt. Közölte, az árréscsökkentés bevezetése, március 17-e óta 909 termék ára csökkent átlagosan 19,7 százalékkal, ezen belül 271 élelmiszer legalább 30-40 százalékkal lett olcsóbb, amiből az látszik, hogy voltak olyan élelmiszerek, amelyeken korábban extraprofit volt.

Elmondta, nem számít arra, hogy az üzletek mennyiségi korlátozást vezetnek be az árréscsökkentett termékekre. Volt ilyen félelem az élelmiszereknél is, de nem fordult elő, hogy valamelyikhez nem lehetett hozzáférni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy szigorú ellenőrzéseket fognak végezni, az élelmiszerek árréscsökkentésével kapcsolatban eddig 817 ellenőrzést tartottak, 185 esetben folytatnak eljárást, és bírságokat is kiszabtak már.

A fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzéseken két szempontot vesz figyelembe: azt, hogy az üzletek tájékoztatják-e a vásárlókat a bejáratnál és a termékeknél arról, hogy milyen árréscsökkentett terméket lehet vásárolni, illetve azt, hogy a kereskedelmi láncok tájékoztatják-e a kormányhivatalokat a beszerzési árakról. Azt is ellenőrzik, nincs-e "keresztárazás", vagyis nem emelik meg más termék árát a profit érdekében.

Ismertette: az élelmiszerek és háztartási cikkek árréscsökkentése mellett önként vállalt árkorlátozást jövő nyárig a bankszektor, és a telekommunikációs cégek is vállalták azt, hogy nem emelik a tévé-, a mobiltelefon- és az internetszolgáltatás árát. A biztosítók a lakásbiztosításokra vállaltak moratóriumot - fűzte hozzá.

Elmondta, az élelmiszereknél bevezetett árréscsökkentés előtt egyeztettek az élelmiszer-kereskedelmi cégekkel, ők azonban nem vállaltak önként csökkentést, ezért kellett keményebben fellépni. "Továbbra is keményen fogunk fellépni azért, hogy az árak ne emelkedjenek" - jelentette ki Zsigó Róbert.

Forrás: MTI

Fotó: MTI