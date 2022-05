Zsigó: A kormány minden életszakaszban támogatja a családokat

Megosztás itt:

Zsigó Róbert úgy fogalmazott: családban élni jó, és a magyar kormány az elmúlt 12 évhez hasonlóan a továbbiakban is azon dolgozik, hogy minél könnyebb legyen családot alapítani és gyermeket nevelni. A politikus a családok nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta: a család biztos alap, amelyre egész életünket építhetjük, ezért a kormány 2010-ben egyik fő feladataként a családok megerősítését tűzte ki célul. Hozzátette: ez a nap jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk a nemzetközi szinten is egyedülálló magyar családtámogatási programok eredményeire. Emlékeztetett: a kormány családvédelmi akciótervet hirdetett, amelynek célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, a családok biztonságban, a saját otthonukban éljenek, a fiatalok itthon boldogulhassanak, az idősek pedig békés, nyugodt kort élhessenek meg.

Magyarországon már mintegy 3500 milliárd forintot, a GDP 6,2 százalékát fordítja a kormány a családok támogatására, ami több mint három és félszerese annak, amit a baloldal 2010 előtt nyújtott, és amivel elsők közt vagyunk a nemzetközi rangsorban - hangoztatta. Az államtitkár az intézkedéseket sorolva elmondta, hogy a kormány bevezette a babaváró támogatást, amelyet eddig több mint 216 ezer család igényelt. Újraindította a baloldal által felszámolt lakástámogatási rendszert, így a gyermekes családok ismét kaphatnak vissza nem térítendő lakásépítési támogatást, illetve a lakáshitelhez kamattámogatást.

A családi otthonteremtési kedvezménynek köszönhetően 2015 júliusa óta már 110 ezer gyermek született meg, vagy fog megszületni. A családbarát kormányzás egyértelműen pozitív eredményt hozott a demográfiában: míg tíz évvel ezelőtt öt vágyott gyermekből csak három született meg, most már négy jön világra. Zsigó Róbert közölte azt is, hogy soha korábban még nem volt arra példa Magyarországon, hogy a gyermeket nevelő családok visszakapják az előző évben befizetett személyi jövedelemadójukat. Ezzel kapcsolatban elmondta, a kormány már több mint 650 milliárd forintot utalt vissza a gyermeket nevelőknek, és ez az összeg az adóbevallási határidő végéig várhatóan tovább emelkedik majd.

Emlékeztetett arra is, hogy történelmi elégtételként a kormány visszaadta a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és tavaly novemberben minden idők legmagasabb összegű, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumát biztosította. 2022 júliusától pedig 3,9 százalékkal magasabb nyugdíjat kapnak az érintettek, ezzel idén már 8,9 százalékkal emelkedik a nyugdíj összege az előző évhez képest. A kormány bevezette a nők számára a 40 év jogosultsági idő alapján igényelhető öregségi nyugdíjat, valamint 2010-től ismét három évre folyósítható a gyes. Az országgyűlési választásokon kapott kétharmados parlamenti felhatalmazás annak kifejezése, hogy a magyar emberek egyértelműen a családbarát politika eredményeinek elismerése és folytatása mellett döntöttek – hangsúlyozta Zsigó Róbert, hozzátéve: a magyar családok továbbra is számíthatnak a kormány támogatására. "Továbbra is a családokért dolgozunk!" - zárul az államtitkár bejegyzése.

MTI