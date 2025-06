Zsigmond Barna Pál - Még az ellenséges Európai Bizottság is kénytelen elismerni Magyarország teljesítményét

Megosztás itt:

A The European Conservative cikke szerint az elmúlt 15 évben, a nemzeti kormányzás időszaka alatt, az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt Magyarországon. Javult a kereskedelmi mérleg, nőtt a külföldi befektetések száma, a gazdaság pedig elkerülte a tartós hiánycsapdákat, miközben a kormány növelni tudta a védelmi kiadásokat is.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió válságot válságra halmoz: migrációs káosz, háborús pszichózis, klímaügyekre hivatkozva erőltetett iparpolitika, szankciós infláció. Ebben a környezetben egyedülálló, hogy egy ország képes megőrizni gazdasági stabilitását és növekedési pályán maradni – és Magyarország képes volt rá.

A Bizottság döntése azt is jelzi: bármennyire próbálták is politikai alapon zsarolni, hazánk eredményeit már nem lehet letagadni. A túlzottdeficit-eljárás megszüntetése annak a jele, hogy a magyar gazdaság állja a versenyt – nemcsak a régióban, de uniós szinten is. Ez a siker a magyar emberek munkájának, a magyar vállalkozások kitartásának, és egy olyan kormány gazdaságpolitikájának az eredménye, amely a nemzeti érdekeket helyezi az első helyre.

Ezért is fontos: ne hagyjuk, hogy Brüsszel vagy a baloldal újra visszarángasson minket a múlt kudarcos modelljeihez. Magyarországnak saját útja van – és ez működik.

Forrás: Zsigmond Barna Pál/ Facebook

Fotó: MTI