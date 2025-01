Zsigmond Barna Pál: Magyarország a legjobb példa arra, hogy ha van politikai akarat, akkor lehetséges védeni a külső határokat

Megosztás itt:

A politikus úgy fogalmazott, hogy az illegális bevándorlás miatt továbbra is jelentős nyomás alatt áll a kontinens, de a magyar uniós elnökségnek köszönhetően "végre lehet beszélni arról, hogy mi a probléma."

"Végre lehet beszélni illegális migrációról"

– jelentette ki. Hozzátette: a magyar elnökség olyan prioritásokat határozott meg a programjában, amelyek valódi válaszokat adnak az európai embereket sújtó valódi problémákra.

"Rendkívül sikeres magyar uniós elnökségen vagyunk túl. Büszkén mondjuk azt, hogy ez volt a valaha volt legsikeresebb uniós elnökség"

– állapította meg.

Zsigmond Barna Pál közölte: a központi kérdés a versenyképesség fokozása volt, de prioritás volt a védelmi ipar megerősítése, az unió bővítése, a gazdaközpontú agrárpolitika, és kiemelt figyelmet kapott az illegális migráció elleni küzdelem, főként annak külső dimenziója, a határok védelme is.

Az államtitkár úgy fogalmazott, Magyarország a legjobb példa arra, hogy ha van politikai akarat, akkor lehetséges védeni a külső határokat. Hozzátette: Magyarország a migrációs válság kitörése óta folyamatosan józan és megfontolt álláspontot képvisel.

Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta: aggodalomra adnak okot a brüsszeli elit jogalkotási kísérletei. A migrációs paktum elhibázott jogi dokumentum, ami továbbra is kvótákról és migránsgettókról beszél, vagyis nem képes megállítani az illegális migrációt, sőt inkább ösztönzi azt – magyarázta.

Rámutatott: az elmúlt időszakban tapasztalt terrorcselekmények miatt egyre több ország azonosítja be, hogy az illegális migráció biztonsági kockázatot jelent.

"Egyre többen ismerik fel azt, hogy csak akkor lehet hatékonyan fellépni, ha védjük a külső határokat, a kérelmeket külső helyszínen vesszük át, hatékony kiutasítási rendszer működik, és a segítséget oda visszük, ahonnan a migránsok jönnek, valamint támogatjuk az embercsempészek elleni küzdelmet"

– mondta az államtitkár, aki szerint a hatékony fellépéshez "jobboldali fordulatra van szükség Brüsszelben és a tagállamokban."

Rögzítette továbbá: nem engedik, hogy Magyarországot bevándorló országgá tegyék. "2025 a változás éve lesz ebben is, azt reméljük" – fűzte hozzá.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta: a migrációs helyzettel kapcsolatban 2024-ben változatlanok maradtak a migráció fő irányai, a migránsok állpolgársági összetétele, az embercsempészek szervezettsége és kiterjedt aktivitása. Nem változott a Soros-alapítványok által finanszírozott civil szervezetek aktivitása, a no go zónák működése, a terrorcselekmények súlyossága sem – tette hozzá. Megjegyezte:

a nők elleni erőszakos fellépések tömegessé váltak, ám egyes hatóságok és a balliberális média elhallgatja ezeket a cselekményeket.

Bakondi György szavai szerint nem történt változás az Európai Unió súlyosan elhibázott migrációs politikájában, és továbbra is jellemző a kiutasítások sikertelensége is.

Változott viszont a korábbi évekhez képest, hogy a téli időszakban nem következett be a szokásos csökkenés, több ország visszaállította a belső határellenőrzést, számos európai országban felfüggesztették a szír kérelmek elbírálását, csökkentették a migránsok juttatásait is, és a korábbiakhoz képest változnak a politikai nyilatkozatok is – folytatta.

Az illegális bevándorlók kitoloncolását olasz, német, angol és svéd részről is szorgalmazzák

- fűzte hozzá.

A főtanácsadó tájékoztatása szerint a Kanári-szigetekre 17 százalékkal több illegális bevándorló érkezett 2024-ben, mint 2023-ban. Összesen 43 ezren jöttek és több mint 10 ezren életüket vesztették. Olaszországban jelentős csökkenést tapasztaltak: míg 2023-ban 157 ezren érkeztek, tavaly 65 ezren – ismertette. Hozzátette: 1600 ember életét vesztette a tengeri átkelés során.

Közölte: a görög útvonalra 61 ezren érkeztek a megelőző évi 48 ezerhez képest, a Fehérorosz térségben 195 százalékkal emelkedett az illegális migránsok száma, összesen 15 ezren érkeztek. Angliában pedig 36 ezer illegális migráns ért partot – sorolta.

Bakondi György elmondta:

Magyarországon tavaly 15805 jogellenes átlépőt tartóztattak fel, és 131 embercsempészt fogtak el.

Az idei első tíz nap már növekedést mutat – figyelmeztetett, jelezve: Szíria felől akár újabb migrációs hullám is elindulhat.

Kitért arra is, hogy Ukrajnából 2022 óta csaknem másfélmillió ember utazott be Magyarországra, akik közül 49 ezren nyújtottak be menekült kérelmet.

Hangsúlyozta: a közbeszédben és a politikai nyilatkozatokban tapasztalható változás az illegális migráció kapcsán, ami "tettekben még nem nyilvánul meg, de már ez is jelentős előrelépés." Megjegyezte továbbá, hogy az Egyesült Államok új elnökének beiktatása is nyilvánvaló hatással lesz majd a migrációs helyzetre.

Fotó: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Az illegális bevándorlás aktualitásai címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 13-án. MTI/Bruzák Noémi