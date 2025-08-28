Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó

Megosztás itt:

Jurij Pancsenko: Ukrajna arra tesz, hogy zsarolással megtöri Orbánt?Szerhij Szidorenko: Mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől.

A fekete pólós Szerhij Szidorenko Zelenszkij házi újságírója, aki azt is elmondta, azt is bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen.

Szerhij Szidorenko: Ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell.

Bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba, de ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle. Ukrajna támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen. Azonnal fejezzék be! És azt se felejtsük el, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik. - fejezte be Menczer Tamás.

Forrás: Menczer Tamás/ Facebook