Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó

2025. augusztus 28., csütörtök 16:00 | Hír TV Online

Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak. Nézd csak! - fogalmazott a Facebook videójában Menczer Tamás.

  • Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó

Jurij Pancsenko: Ukrajna arra tesz, hogy zsarolással megtöri Orbánt?Szerhij Szidorenko: Mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől.

A fekete pólós Szerhij Szidorenko Zelenszkij házi újságírója, aki azt is elmondta, azt is bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen.

Szerhij Szidorenko: Ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell.

Bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba, de ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle. Ukrajna támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen. Azonnal fejezzék be! És azt se felejtsük el, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik. - fejezte be Menczer Tamás. 

Forrás: Menczer Tamás/ Facebook

Legfrissebb híreink

Nagy István: változásra van szükség a magyar mezőgazdaságban

 Változásra van szükség a magyar mezőgazdaságban, a kihívásoknak csak úgy lehet megfelelni, ha önmagunkban megtaláljuk a változást - mondta Nagy István agrárminiszter csütörtökön a több mint 200 kiállítót felvonultató, 34. Farmer Expo megnyitóján, Debrecenben.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Orbán bombaüzlete: 3%-os lakáshitel indul, forradalom a piacon

 Hétfőtől startol az Otthon Start program, amellyel Orbán Viktor a fiatalok lakásvásárlását dobja fel: fix 3%-os kamatozású hitel várja a családokat, hogy könnyebben jussanak saját otthonhoz. A bankok és ingatlanosok egységesen hirdetik a kormányzati konstrukciót, amely alapjaiban rázza fel a lakáspiacot. „Startolj rá!” – üzente a miniszterelnök, és már csak 4 nap van hátra a kérelmek benyújtásáig.
