Zsákfalvak peremén helyezné el a fogyatékkal élőket a kormány?

A fóti gyermekotthon is egyike azoknak az intézményeknek, amelyeket 2036-ig felszámolna a kormány. Az otthon lakói zömében fogyatékkal élő fiatalok, akiknek ezentúl nevelőszülőknél vagy új otthonokban lenne helyük. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetsége azonban megvétózná a kormányzati terveket. A szövetség ugyanis úgy látja: a több tíz milliárdos kitagolási projekt nem jelent érdemi változást az ellátásban, ráadásul a segítségre szoruló emberek elfogadottságát sem tette egyszerűbbé.

„Ha az a vád, hogy ez most újratermeli a régi stratégiát, az igaztalan. Mert egy 200 férőhelyes, nagy, zsúfolt, tömegintézmény, amit a kádárizmustól örököltünk, és a húsz másik, egymástól távol eső, élhető módon történik a megszervezése, azt semmilyen módon nem lehet egyenlővé tenni a nagy intézményben lakással” – mondja Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára.

Azt a fogyatékkal élők szövetsége is elismeri: jobb körülmények lesznek a tervezett új otthonokban, de a lakók életminősége változatlan marad, hiszen továbbra is a világtól elzárva kell élniük. Az államtitkár állítja: biztosítják az ellátottak önállóságát, a szakmai szervezet pedig késve elégedetlenkedik.

„Annyira nem volt alkalmunk vétózni ezeket a terveket, hogy perelni kellett, hogy egyáltalán ezeket a szakmai programokat megkapjuk. Az utolsó pont, ami a nyilvánosság előtt zajlott, az ennek a pályázatnak a kiírása volt, amelyre ezek a tervek elkészültek. Egyébként az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetség tagja az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak, ahol harmadik éve jelzik, hogy valami baj van a hozzáállással” – emelte ki a Hír TV-nek Kovács Melinda, a szövetség vezetője.

Új stratégiát követel a Párbeszéd is. A párt társelnöke épp a héten nyújtotta be ismét erről szóló javaslatát. „Itt az uniós pénzek lenyúlásáról van leginkább szó. Kipipálják azt az uniós kötelezettségüket, hogy ők megvalósították a kitagolást, miközben erről valójában szó sincs: most az, hogy egy nagy intézmény mellé egyébként teljesen szegregált területen mondjuk mocsarak mellett vagy a külvárosban építenek 10-15 fős lakóházakat, attól ezek az emberek ugyanúgy szegregált körülmények között fognak élni, semmivel nem lesz jobb az életük” – véli Szabó Tímea, a párt társelnöke.

2036-ig több ütemben 23 ezer fogyatékkal élő embert fognak kisebb vidéki otthonokba költöztetni a régi épültekből.