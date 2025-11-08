Zöld út Paks II-nek és teljes mentesség a vezetékekre – Megvédve a rezsicsökkentés + videó
2025. november 08., szombat 12:40
| Hír TV
Történelmi jelentőségű hírt jelentett be Orbán Viktor Washingtonból: a Donald Trumppal folytatott tárgyalások eredményeként Magyarország teljes, általános és időkorlát nélküli mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. A miniszterelnök hangsúlyozta: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
