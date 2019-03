Zöld Herceg: A kérdés, hogy tudjuk-e kontrollálni a bennünk lévő szörnyeket

„Nagyon sok oka van ennek, amelyeket most már nem is érdemes említeni. A Hamasz egy nagyon erőszakos szervezet, nagyon sok ember haláláért felelnek. Ez az életünkbe hozott, akár mint család, akár mint nép és az egész világban sötétséget hozott. Nem is gondolom, hogy kellene egy hosszú listát adni az okokról, hogy valaki miért is hagy maga mögött egy ilyen sötét valóságot. Nekem megvoltak az okaim: döntöttem, kiléptem, itt vagyok” – mondta az interjúban Moszab Hasszán Juszef. Mint a Zöld Herceg elmondta, a családot is meglepte, hogy kilépett, ugyan akkor a férfi megérti, hogy az apja, Shejk Hasszán Juszef, aki az egyik alapítója a Gázát uraló, de Ciszjordániában is aktív Hamasznak kitagadta őt, hogy nem akarja, hogy ő legyen a fia.

Arra a kérdésre, hogy ő egy erőszakos ember-e azt felelte, minden embernek van egy állati és egy szörny oldala, persze a kérdés az az, hogy minket azok a szörnyek vezérelnek, vagy kontrollálni tudjuk a szörnyeket, hiszen a düh, az mindenkiben ott van, de képesek vagyunk-e finomítani, vagy integrálni magasabb feszültséggé, vagy sem. Az erőszakot nem használom semmire, még olyan pozíciókban sem, ahol pedig az erőszak igazolt, vagy az a fajta erőszak, amivel eredményt lehet elérni. Ezt nem használom, ez a leges legutolsó utáni lehetőség lenne, akár a magánéletemben, akár a közéletben. Hogy ha néha nincsen más egyéb opció, hanem erőszakot kell használnunk arra, hogy egy halálos, vagy destruktív erő ellen fellépjünk – és úgy gondolom, hogy ez így rendben van – akkor viszont abban a pillanatban senkitől nem kell engedélyt kérnem, hogy ezt végre is hajtsam.”