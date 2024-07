Zokogva mesélte el egy nő, hogyan erőszakolta meg a jászberényi karateedző + videó

Az eset 17 évvel ezelőtt történt, amikor a férfi az edzője volt. Az aktus után halálosan megfenyegette őt az edző. Több korábbi tanítvány is arról számolt be, hogy az 56 éves sportvezető rendszeresen bántalmazta őket testileg és lelkileg egyaránt - írja tenyek.hu.

