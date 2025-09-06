Zila János: A baloldal érdekelt a csődhelyzet fenntartásában

Megosztás itt:

– A fővárosban a baloldali erők rendelkeznek többséggel, de köztük is folyik egyfajta kakaskodás. Karácsony Gergely és a Tisza Párt is azt igyekszik eladni az ellenzéki szavazóknak, hogy ők a kormány legádázabb ellenfelei – mondta el a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Kiemelte: ez pártpolitikai értelemben ideig-óráig kifizetődő lehet, ám az itt élők jövőjére mindenképp rossz hatással van. Ennek tudhatók be ugyanis az olyan, Budapest érdekeit aligha szolgáló döntések, mint Rákosrendező felvásárlása, ami 50 milliárd forintot emésztett fel, miközben az önkormányzat számlája jelenleg 70 milliárd körüli mínuszban van, nem mellesleg a közlekedni vágyók azt tapasztalják, hogy buszok füstölnek el az utcán.

A szakértő szerint szintén ebből fakad az, hogy a baloldali politikusoknak eszük ágában sincs egyezségre jutni a kormánnyal. A korábban ígért fejlesztésekre ugyanis jól láthatóan nem futja, noha Karácsony Gergely főpolgármestersége előtt komoly pénzügyi tartalékok halmozódtak fel.

– Karácsony Gergely mögül kicsúszott minden országos politikai szervezeti erő. Az ő számára csak a főváros maradt, politikai karrierje jelenleg kizárólag ott tűnik fenntarthatónak. Korábban miniszterelnök-jelöltként kétszer is csúfos kudarcot vallott, a baloldal hátországa pedig most – olyan egységben, mintha parancsszóra tennék – egyértelműen azt a felállást igyekszik megerősíteni, hogy a jobboldallal a jövő évi országgyűlési választáson egyetlen párt, a Tisza álljon szemben. Aki nem áll be a sorba, azt megpróbálják kipöckölni a versenyből, a múltjára való tekintet nélkül, így járt mások mellett a Kétfarkú Kutya Párt is – jelentette ki Zila János. Hozzátette, Karácsony Gergely nem az a fajta autonóm nagyvad, aki szembe merne szegülni, és például megkérdőjelezi Magyar Péterék kiszivárgott adóemelési terveit. Így azonban minden lehetőséget igyekszik megragadni arra, hogy a fővárosban mozgósítsa maga mellett a baloldali tábort, minél több és erősebb konfliktust keresve a kormányzattal, annak látszatát árulva, hogy ő Budapest védelmezője.

,,Fontos kiemelni, hogy a fővárosról szóló döntéseket Karácsony Gergely és legszorosabb szövetségesei a Tisza Párttal együtt hozzák meg, vagyis egy koalíció részesei, így közösen kell felelősséget vállalniuk Budapest költségvetési helyzetéért is. Márpedig a helyzet az elhibázott lépések következtében nem túl rózsás, amivel valamit kezdeniük kell, és természetesen a kormányra mutogatnak. Magyar Péter egyébként is egész politikai karakterét arra építette fel, hogy a jobboldalt támadja, ez az a politikai termék, amit ő árul, és ebben a budapesti ügyek sem jelentenek kivételt" – zárta a beszélgetést az elemző.

Mint ismert, szeptember 1-jével megszűnt a jogvédelem, amit a fővárosi önkormányzat kapott a Fővárosi Törvényszéktől azt követően, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) szolidaritási hozzájárulás címszó alatt inkasszózott több mint tízmilliárd forintot a főváros számlájáról. A törvényszék még júniusban úgy határozott, hogy a MÁK nem vonhatja le a főváros számlájáról a 2025. május, június, július és augusztus hónapra vonatkozó szolidaritási hozzájárulást. A jogvédelemről hozott bírósági döntés után a kormány és a főváros egyeztetni kezdett, aminek részeként megkezdődött Budapest átvilágítása is, azonban a tárgyalások a nyár közepére holtpontra jutottak.

Fotó: MTI